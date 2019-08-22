«Молот-Прикамье» выиграл второй подряд предсезонный турнир.

«Молот-Прикамье» стал победителем домашнего хоккейного турнира «Кубок Прикамья». В заключительный день соревнований пермский клуб одолел традиционно неудобного соперника — «Торос» из Нефтекамска (2:1). Победный гол был забит за полминуты до окончания матча. Хозяева турнира набрали максимальное количество очков, одержав победы во всех трех своих поединках.

«Я думаю, хоккейный праздник удался. Мы сделали все для болельщиков. Очень приятная атмосфера была на матчах, огромное спасибо тем, кто болел за нашу команду»,— заявил в послематчевом интервью старший тренер команды Андрей Ершов.

Впервые с 2015 года «Кубок Прикамья» остается в Перми.