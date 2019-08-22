22 августа, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Потерявшуюся в лесу пятилетнюю девочку нашли живой спустя три дня

В Нижегородской области поисковики нашли живой пятилетнюю Зарину Авгонову, которая ушла из дома в деревне Степановке 18 августа около 14:00. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер» около 23:00 21 августа.

Напомним, в поисках ребенка участвовали к вечеру 21 августа около 1 тыс. человек. Среди них — волонтеры и добровольцы, военнослужащие, сотрудники МВД и МЧС и других ведомств. Девочку искали с помощью вертолетов, эхолотов, тепловизоров. Все эти дни в лесу продолжали находить ее следы.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя