Потерявшуюся в лесу пятилетнюю девочку нашли живой спустя три дня

В Нижегородской области поисковики нашли живой пятилетнюю Зарину Авгонову, которая ушла из дома в деревне Степановке 18 августа около 14:00. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер» около 23:00 21 августа.

Напомним, в поисках ребенка участвовали к вечеру 21 августа около 1 тыс. человек. Среди них — волонтеры и добровольцы, военнослужащие, сотрудники МВД и МЧС и других ведомств. Девочку искали с помощью вертолетов, эхолотов, тепловизоров. Все эти дни в лесу продолжали находить ее следы.

Анастасия Еремина