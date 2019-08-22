Новосибирские ученые получат 1 млрд рублей на обновление приборов

Министерство науки и высшего образования России выделило гранты на общую сумму 970 млн руб. на обновление приборной базы научных институтов в новосибирском Академгородке. Об этом сообщило правительство Новосибирской области.

Всего деньги получат 14 институтов СО РАН в рамках нацпроекта «Наука». «Академические институты Новосибирского научного центра получат в 2019 году на эти цели из федерального бюджета 970 млн руб., что составляет 22% от общего объема средств по программе обновления приборной базы»,— сказал новосибирский министр науки и инновационной политики Алексей Васильев, отметив, что гранты позволят «повысить качество проводимых исследований».

Наибольший грант на обновление приборов достанется Институту ядерной физики — 178 млн руб. Институт физики полупроводников, Институт химической биологии и фундаментальной медицины и Международный томографический центр СО РАН получат более 100 млн руб. каждый.

Напомним, концепция развития новосибирского научного центра Академгородок 2.0 была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Как сообщалось ранее, на проект потребуется около 500 млрд руб. из всех источников. Для реализации проекта создано министерство науки и инновационной политики Новосибирской области, которое возглавил физик-ядерщик Алексей Васильев, ранее работавший в Институте ядерной физики СО РАН.

О визите президента в Академгородок читайте в публикации “Ъ” «In Protvino veritas»

Илья Галагуз