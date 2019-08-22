В Сахаровском центре заявили о сорванном мероприятии

Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил «РИА Новости» исполнительный директор центра Сергей Лукашевский. «Ворвались в центр, спели песню, потом приехала полиция. Мероприятие закончилось в другом помещении»,— сказал он.

Господин Лукашевский назвал ворвавшихся в центр националистами. Подтверждением этой информации от правоохранительных органов агентство не располагает.