Бывший руководитель администрации главы и правительства Дагестана предстанет перед судом

Прокуратурой Дагестана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя администрации главы и правительства Дагестана, он предстанет перед судом. Имя экс-чиновника на сайте региональной прокуратуры не упоминается, СМИ передают, что речь идет об Исмаиле Эфендиеве. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии обвинения, в 2017 году, он, выходя за пределы своих полномочий, подписал распоряжение о принятии госучреждением «Автохозяйство» на обслуживание автомобиля иностранной марки, не закрепленного за ним.

В результате было проведено незаконное техническое на сумму более 360 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы. Причиненный преступлением ущерб возмещен.