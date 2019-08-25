«Продимекс» начал запускать сахарные заводы в Воронежской области

Холдинг «Продимекс» приступил к сезонному запуску сахарных заводов в Воронежской области. Первым, 19 августа, был запущен завод «Лискисахар», 21 августа — Ольховатский сахарный комбинат. До конца недели запускаются еще три предприятия — Елань-Коленовский сахарный завод, калачеевский «Кристалл» (оба — 23 августа) и Хохольский сахарный комбинат (25 августа). На следующей неделе планируется запуск Перелешинского сахарного комбината и «Эртильского сахара». «Первый сахар нового сезона будет отгружен с заводов уже на этой неделе»,— рассказал заместитель генерального директора «Продимекса» Вадим Ерыженский.

В холдинге подчеркивают «нехарактерные» для августа деловые, без попыток давления отношения со сторонними поставщиками. Причиной этого в компании называют «общую тревогу по поводу ценообразования на сырье и конечный продукт»: «Экономика бизнеса предельно прозрачна, низкие цены на сахар “уронили” доходность всех участников».