«Продимекс» собрал в Воронежской области 300 тыс. тонн пшеницы

Холдинг «Продимекс» завершил уборку зерновых колосовых в своих хозяйствах в Воронежской области. По итогам уборочной кампании получено почти 300 тыс. т озимой пшеницы, 9 тыс. т яровой пшеницы и 70 тыс. т ячменя. Это второй результат компании в Воронежской области за всю историю существования ее воронежского растениеводческого подразделения — ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания».

Как и в 2018 году, уборка осложнялась избыточными осадками, подчеркнул заместитель генерального директора холдинга Вадим Ерыженский. На урожайность и качество негативно повлияли затянувшиеся сроки уборки, в результате чего было получено большое количество проросшего зерна озимой пшеницы.

Теперь «Продимекс» приступил к уборке сои и масличного льна в отдельных районах Воронежской области. Кроме того, 18 августа были выкопаны первые тонны сахарной свеклы урожая 2019 года. «Состояние посевов и динамика роста корнеплодов за последние три декады внушают определенный оптимизм при оценке урожайности,— отметил Вадим Ерыженский.— Единственная проблема, которая еще может негативно повлиять на валовый сбор,— развитие корневых гнилей, вызванных грибом Macrophomina. Именно эта болезнь в последние годы нам доставляет множество проблем как с урожайностью, так с качеством и сохранностью сырья». Кроме того, в компании ожидают сахаристость ниже прошлогодней из-за большого количества осадков.