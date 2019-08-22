Профильный комитет поддержал передачу стадиона «Звезда» в региональную собственность

Вчера на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты поддержали решение о безвозмездной передаче стадиона «Звезда» (ул. Куйбышева, 95) в собственность Пермского края. Ранее стадион был муниципальной собственностью Перми. Решение было принято единогласно, без обсуждений.

Напомним, еще в прошлом году стадион передали в безвозмездное пользование «Центру спортивной подготовки Пермского края». Центр готовит резерв спортивных сборных России из числа ведущих спортсменов Пермского края по 36 видам спорта. До этого объект безвозмездно использовал ФК «Амкар», прекративший деятельность из-за проблем с финансами.

«Мы стадионом уже год управляем. Передача в собственность края позволит нам вкладываться в инфраструктуру. Исправлять и ремонтировать нужно много»,— сообщил „Ъ-Прикамье“ директор Центра Петр Перминов.