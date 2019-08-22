Объединившиеся школы №48 и 49 в Перми возглавил Владимир Миллер

Администрация Перми завершила объединение средних школ №48 и 49. Новое образовательное учреждение получило название «ТраеКТОриЯ». Его возглавил Владимир Миллер, ранее руководивший школой №49. Об этом говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, родители школьников выступали против слияния. Тем не менее, процесс объединения был запущен. В мэрии уточнили, что учащиеся новой школы будут иметь различные образовательные варианты в рамках инженерных и конструкторских направлений. Учебный процесс будет идти в обоих зданиях.