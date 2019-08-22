Депутаты сохраняют вменяемость

Депутаты думы Чайковского городского округа во второй раз отказались поддерживать тренд на досрочную отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заданный краевым руководством. По мнению думцев, отмена налога не выгодна предпринимательскому сообществу. Несмотря на позицию депутатского корпуса, администрация района намерена внести проект об отмене ЕНВД в третий раз и переубедить народных избранников. На данный момент отмену налога также не поддержали в Добрянском, Час­тинском и Гайнском районах. Эксперты считают, что отказ депутатов свидетельствует о их самостоятельности и независимости от исполнительной власти.

Дума Чайковского городского округа вновь отклонила инициативу о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Против проекта высказались 11 депутатов, за — 11, еще трое от голосования воздержались. Как рассказал „Ъ-Прикамье“ замес­титель председателя думы городского округа Алексей Наборщиков, позиция депутатов, высказавшихся против, «основана на многочис­ленных просьбах предпринимателей». «Конечно, администрация при отмене налога ничего не потеряет, так как бюджет городского округа получит компенсацию из краевой казны. Но отмена ЕНВД существенно усложнит предпринимательскую деятельность»,— пояснил вице-спикер. Он предполагает, что администрация может внести инициативу и в третий раз.

Глава городского округа Юрий Востриков также не исключил, что депутатам вновь будет предложено досрочно отменить ЕНВД. «Будем отрабатывать этот вопрос. Попробуем привести доказательства, которые были бы убедительны для депутатов и предпринимательского сообщества»,— добавил господин Востриков.

Собеседники „Ъ-Прикамье“, близкие к администрации губернатора, относятся к решению депутатов Чайковской думы спокойно. «Представительные органы имеют право принимать решение об отмене или сохранении ЕНВД самостоятельно. Нет задачи продавить решение через силу, но есть понимание неизбежного, когда налог будет отменен на федеральном уровне. Поэтому краевые власти уже сейчас предлагают муниципалитетам компенсации выпадающих доходов»,— поделился мнением один из собеседников. Другой источник предположил, что «некоторые депутаты или аффилированные им юрлица могли пользоваться ЕНВД и перепутать личные интересы с интересами территории».

Единый налог на вмененный доход применяется для отдельных видов малого и среднего бизнеса и заменяет уплату ряда налогов и сборов: на прибыль и имущество организаций и физических лиц, добавленную стоимость. Налоговая ставка составляет 15%. Решение об установлении либо отмене ЕНВД принимается на муниципальном уровне.

На федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.

После того как готовящаяся отмена ЕНВД вызвала резонанс в предпринимательском сообществе, краевые власти задумались о мерах, смягчающих последствия для бизнеса. Так, вчера на заседании краевого правительства региональный уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков предложил расширить перечень видов деятельности, которые могут попасть под патентную систему налогообложения. По словам господина Маховикова, «необходимо проанализировать стоимость патентов по отдельным видам деятельности и пересмотреть ряд ограничений на региональном уровне, чтобы повысить привлекательность патентной системы для бизнеса». Также господин Маховиков предложил проработать меры поддержки для предпринимателей в муниципалитетах, которые уже приняли решение об отмене ЕНВД за счет краевых дотаций. Губернатор Максим Решетников поддержал эти предложения и поручил внести соответствующий проект в краевой парламент. «Кроме того, существуют вопросы и по упрощенной системе налого­обложения»,— добавил глава региона.

По данным аппарата уполномоченного по правам предпринимателей, на момент написания текста решение о досрочной отмене ЕНВД поддержали 18 муниципалитетов. Против инициативы выступили представительные органы Чайковского городского округа и Добрянского, Частинского и Гайнского муниципальных районов.

Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что проблемы возникли в территориях, где существуют напряженные отношения между представительными органами и муниципальной администрацией. «Депутаты воспринимают проект неодно­значно. Они не понимают, зачем снижать независимость территории, отказываясь от собственных доходов и заменяя их дотациями. Кроме того, многие депутаты являются предпринимателями и не хотят отказываться от удобного налога. Поэтому в территориях, где депутаты самостоятельны и независимы, решение об отмене ЕНВД не принято. Однако в муниципалитетах, где сильны позиции глав территорий, рекомендованное краевыми властями решение удается продавить»,— считает эксперт.

Константин Кадочников