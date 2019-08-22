Уфа нашла место для современного искусства

Мэрия Уфы назначила на 20 сентября торги по продаже права аренды 1,4 га земли на улице Волновой, недалеко от Дома правительства республики. На участке должен быть построен центр современного искусства площадью не менее 10 тыс. кв. м. Таким образом мэрия поддержала инициативу предпринимателя Марата Ахметшина, который ранее сообщал, что готов инвестировать в строительство около 1 млрд руб. собственных средств. Вчера господин Ахметшин подтвердил свою заинтересованность. Эксперты полагают, что центр современного искусства будет востребован в городе.

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы назначило на 20 сентября аукцион на право аренды 1,4 га земли в зеленой зоне на спуске к набережной реки Белой за зданием музея Тюлькина на улице Волновой, недалеко от Дома правительства Башкирии. В сообщении управления указано, что участок не обременен правами третьих лиц. Однако, уточняют в ведомстве, 3,12 тыс. кв. м участка являются зоной регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а 1,77 тыс. кв. м — зоной охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Мечеть при Духовном управлении». Начальник управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии Ильгам Фаткуллин эту информацию опроверг. Срок аренды участка определен в четыре с половиной года. Начальный размер годовой арендной платы установлен в размере 6,56 млн руб., шаг аукциона — 3%, задаток — 3,28 млн руб. По условиям договора, победитель должен построить центр современного искусства общей площадью не менее 10 тыс. кв. м. По требованиям Главархитектуры Уфы, в нем должны быть вестибюль для временной экспозиции, зал на 300 человек, помещение для постоянной экспозиции площадью 2,1 тыс. кв. м, мастерские для художников, фондохранилище. Во втором здании, строительство которого также является условием аренды участка, — так называемом Доме торжеств общей площадью чуть более 900 кв. м — будет располагаться конференц-зал со сценой для приемов делегаций.

Ранее о планах построить центр современного искусства заявлял совладелец телеком-оператора «Уфанет», уфимский бизнесмен Марат Ахметшин. Его проект стоимостью 1 млрд руб. в июне обсуждался на совещании в правительстве Башкирии с участие врио главы региона Радия Хабирова. «Я прекрасно понимаю, что это некоммерческий проект, который не будет приносить прибыли. Он не сможет выйти на самоокупаемость, его придется постоянно дофинансировать. Я к этому готов»,— заявлял Марат Ахметшин. Вчера он сообщил „Ъ“, что планирует начать строительные работы в 2024 году, сдать в эксплуатацию — в конце 2025 года. Архитектурная концепцией зданий будет определена после проведения конкурса среди архитектурных бюро. В здании центра, отметил он, будут построены студии для проживания художников из других регионов. Также там задуманы помещения для проведения обучающих курсов, сувенирно-книжные лавки, точки общественного питания. Предприниматель добавил, что намерен экспонировать в центре работы российских и зарубежных художников, «чтобы наши художники не варились в собственном соку, а развивались в соответствии с мировыми трендами».

Господин Ахметшин не опасается конкуренции на открытых торгах. «Волков бояться — в лес не ходить. Если кто-то заявится и купит, бога ради. Если кто-то захочет построить музей на этом месте, я только «за» буду. Чем больше музеев, тем лучше», — отметил бизнесмен, отказавшись называть максимальную сумму, которую он готов заплатить за право аренды. «Я не готов за это переплачивать, потому что это для меня не коммерческий объект, а благотворительность», — добавил собеседник.

Совладелец и руководитель центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин уверен, что центр искусств будет востребован у уфимцев. «Искусство настолько многообразно и в то же время настолько индивидуально, что любой объект будет неповторимым», — прокомментировал он. «Если ты делаешь какой-то интересный концептуальный рисковый проект, безусловно, его приходится дофинансировать. Это абсолютно нормально», — подчеркивает Валериан Гагин. По его мнению, финансовая сторона вопроса будет зависеть от бизнес-модели, которую применит Марат Ахметшин.

Арт-критик и общественный деятель Кристина Абрамичева отметила, что сегодня «востребовано будет все, что угодно, потому что в городе дефицит на культурные развлечения».

Влада Шипилова