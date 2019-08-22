«Черных лесорубов» осудят в Иркутской области

Полиция Иркутской области передала в суд дело 20 «черных лесорубов» о вырубке леса на 66 млн руб., сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По словам полицейских, задержаны две организованные группы, которые занимались рубкой в Чунском, Братском и Балаганском районах Иркутской области. Первая группа зимой 2018 года занималась вырубкой в Балаганском районе. Вторая провела шесть незаконных рубок в Чунском и Братском районах. «Все злоумышленники имели опыт работы в этой области, располагали техникой и связями, которые способствовали профессиональной лесозаготовке и дальнейшей реализации деловой древесины»,— говорится в сообщении полиции. Уголовные дела рассмотрят Балаганский и Братский районные суды Иркутской области.

Юлия Сасевич