Иркутский губернатор выделит еще 1 млрд рублей потерявшим жилье из-за стихии

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о решении выделить более 1 млрд руб. из бюджета региона на приобретение жилья пострадавшим в результате наводнения, у которых в собственности имеются «другие жилые помещения» или доли в них. Ранее область получила 10,1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство или покупку жилья для семей, чьи дома были разрушены наводнением. В соответствии с российским законодательством, свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения могут получить лишь те пострадавшие, кто лишился единственного жилья. «После полного анализа списка людей, которые пострадали и которым надо будет восстанавливать жилье, сумма вышла более 1 млрд руб. Я принял решение выделить эти средства из областного бюджета, чтобы помочь людям»,— заявил господин Левченко вчера на брифинге. Он добавил, что направил письмо в правительство РФ с просьбой компенсировать эту сумму. Если федерация не пойдет навстречу, область будет изыскивать собственные резервы. «Но мы их исчерпали, когда месяц назад вышли на максимальный дефицит бюджета»,— отметил Сергей Левченко. По его словам, «другие помещения» в собственности имеют примерно 15% от общего числа пострадавших.

Екатерина Еременко