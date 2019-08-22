Более 400 предприятий признаны пострадавшими от наводнения

Пострадавшим в результате сильного наводнения в Иркутской области признано 401 предприятие среднего и малого бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели. Ущерб, нанесенный им стихией, оценен в 1,6 млрд руб. Об этом вчера на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. «Для оценки ущерба комиссия минэкономики выезжала на место и обследовала предприятия»,— сказал он. В Тулуне и Тулунском районе признаны пострадавшими 260 предпринимателей, ущерб составил 1,4 млрд руб. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе 122 предпринимателя лишились имущества на 161 млн руб. 14 пострадавших в Тайшетском районе, пять — в Чунском. «У кого-то подтопило помещение, уничтожен товар: продукты, вещи. Большой ущерб нанесен предприятиям, торгующим бытовой техникой. В зоне затопления оказались и несколько АЗС»,— сказал господин Гордеев. В бюджете Иркутской области на помощь предпринимателям предусмотрено 250 млн руб. Эти средства пойдут на гранты и субсидии на возобновление работы бизнеса. Федеральный фонд развития моногородов предоставляет пострадавшим от наводнения предпринимателям беспроцентные займы. Напомним, в результате наводнений, начавшихся 25 июня, в Иркутской области погибли 25 человек. Пострадавшими считаются более 42 тыс. человек — это люди, частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежит.

Екатерина Еременко