Семейное освобождение

В Новосибирске суд отпустил под домашний арест экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина Александра Караськова, а также его жену и заместителя Ирину Бойцову. Они были задержаны по обвинению в хищении на госзакупках свыше 1,3 млрд руб. и провели два месяца в СИЗО. Меру пресечения смягчили потому, что супруги дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием. Домашний арест господин Караськов и госпожа Бойцова будут отбывать по отдельности.

Центральный райсуд Новосибирска в среду рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения экс-главе кардиоклиники имени академика Мешалкина Александру Караськову и его заму и по совместительству супруге Ирине Бойцовой.

60-летнего академика РАН Александра Караськова и его 58-летнюю жену Ирину Бойцову, курировавшую организационно-клиническую работу клиники, оперативники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в начале лета 2019 года. Арест был связан с расследованием дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый размер хищений, по подсчетам силовиков, составляет свыше 1,3 млрд руб. Фигурантами этого же дела являются кардиохирург с мировым именем член-корреспондент РАН Евгений Покушалов, занимавший пост заместителя директора клиники по науке, а также несколько руководителей фирм-поставщиков.

3 июня Александру Караськову и Ирине Бойцовой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо

крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денег, полученных криминальным путем).

Центральный райсуд поместил их в СИЗО. Через два месяца тот же суд продлил супругам срок заключения до 19 ноября.

Прошение следствия о смягчении супругам меры пресечения поступило в суд в среду утром. По требованию силовиков оно рассматривалось в закрытом режиме, поскольку документы, которые предстояло исследовать, якобы содержат тайну следствия и личной жизни обвиняемых. Александр Караськов, который прежде всегда возражал против отсутствия журналистов, на этот раз поддержал следователя.

Журналистов пригласили в зал заседаний только на оглашение решения. Согласно тексту постановления, освобождение из-под стражи супругов было связано с тем, что они «активно сотрудничают со следствием, дали признательные показания, своей позицией подтвердили намерение оказывать содействие в раскрытии преступлений». Однако какие конкретно показания дали обвиняемые, не сообщается.Местом домашнего ареста господина Караськова выбран особняк в коттеджном поселке «Волна» на берегу Оби, госпожи Бойцовой — квартира в доме на улице Ильича в Академгородке.

Председательствующий в процессе судья Руслан Фролов установил супругам стандартный набор ограничений: им запрещено общаться с кем-либо, кроме родственников, адвокатов, следователей, а также друг с другом, пользоваться всеми видами связи, включая интернет. Обоим разрешены ежедневные двухчасовые прогулки в радиусе 200 м от дома. Судья отметил, что в случае нарушения условий домашнего ареста обвиняемых могут возвратить обратно в СИЗО, где они провели два месяца.

После оглашения решения экс-глава клиники с супругой встретились с родственниками. Госпожа Бойцова попросила зятя привезти ей телевизор и кусочек сыра. «Самое вкусное — это воздух свободы»,— сказал господин Караськов. Комментировать исход процесса они не стали. Ранее экс-глава клиники отрицал хищения. Он опубликовал письмо президенту Владимиру Путину, где связал уголовное дело с рейдерским захватом клиники, которую он возглавлял два десятка лет.

После вручения копии судебного решения супругов посадили в автомобиль «Нива», принадлежащий ФСИН, и развезли по разным адресам. Уже вечером на Александра Караськова и Ирину Бойцову надели специальные браслеты, которые позволяют фиксировать каждый их шаг.

Константин Воронов