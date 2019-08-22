Правила застройки не спешат поправляться

Градостроительный комитет гордумы приостановил принятие спорных поправок в Правила землепользования и застройки. Они будут рассмотрены еще раз, накануне пленарного заседания 27 августа. Причина — на проект не поступило ни одной экспертной оценки. Напомним, мэрия предлагает установить на территории города зоны с разными коэффициентами плотности застройки и подзоны с разным уровнем этажности и с их помощью регулировать жилищное строительство. Однако их можно будет корректировать в обмен на участие в строительстве соцобъектов. По данным „Ъ-Прикамье“, оставшаяся неделя будет использована властями и «строительным лобби» в думе для поиска консенсуса.



Вчера администрация Перми в рамках градостроительного комитета представила депутатам гордумы проект резонансных поправок в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), вызвавших критику у строительного сообщества. Мэрия предлагает установить на территории города зоны с разными коэффициентами плотности застройки и подзоны с разным уровнем этажности. С помощью этого механизма власти собираются «концентрировать строительную активность в центральной и срединной частях города», пояснила замглавы Перми Ольга Немирова. Тем самым, власти намерены прекратить тенденцию постепенного «расползания» города — жилищное строительство ведется в последние годы в отдаленных от центра районах, что приводит «к неравномерному распределению по плотности и застройке», посетовала чиновница. При этом, отметила она, застройщики могут реализовывать свои проекты с превышением лимитов, если готовы заключать с администрацией соглашения о строительстве объектов социальной инфраструктуры или финансировании их возведения. Она напомнила, что уже заключено четыре таких соглашения с застройщиками («Орсо-Групп», ПЗСП, «Сатурн-Р» и «Кортрос»), которые за свой счет добровольно строят соцобъекты. Стоимость соглашений 1,5 млрд руб., в их рамках будет создано 600 мест в детских садах и 1 тыс. мест в школах.

Чиновница оценила незакрытые потребности города в детских садах в стоимости их строительства — 13 млрд руб., школ (если переводить на обучение в одну смену) — 26 млрд руб.

Сам проект, напомним, только этим летом был рассмотрен на публичных слушаниях и стремительно прошел другие инстанции. Так, комиссия по ПЗЗ рассмотрела его только в понедельник, и, в нарушение регламентных сроков, он поступил в думу для утверждения на августовской пленарке. В связи с этим позицию по законопроекту не смогло подготовить ни одно из контрольных и аналитических ведомств — ни прокуратура, ни КСП, ни управление экспертизы и аналитики гордумы. Все их представители отказались комментировать на комитете проект, мнение высказал лишь аудитор КСП Юрий Шомполов. Документ вызвал у эксперта большое сомнение, поскольку перекладывает полномочия муниципалитета на застройщика.

Депутат Игорь Рогожников поинтересовался, к чему такая спешка. Ольга Немирова ответила, что ПЗЗ корректируются по предписанию минстроя и срок принятия их установлен 1 сентября.

Основную критику вызвал механизм, при котором правила могут меняться за финансовую плату, ведь эти расходы в конечном итоге будут переложены на покупателей квартир. Так, депутат Вероника Куликова поинтересовалась, будет ли привязка профинансированного в рамках соглашения строительства соцобъекта к конкретной улице, и, получив отрицательный ответ, спросила: «Справедливо ли, что жители купят квартиру за строительство детского сада, но его не получат, а будут финансировать строительство в совершенно другом районе?»

Ольга Немирова ответила, что именно сейчас на рынке строительства нет справедливости. По ее словам, есть добросовестные и недобросовестные застройщики. Первые и так построят детские сады. «А недобросовестные получают разрешение и уходят, а потом мы с вами получаем отрицательную реакцию от жителей»,— сказала чиновница. Она также отметила опыт «Сатурна», у которого после заключения соглашения о строительстве в ЖК «Арсенал» школы продажи квартир увеличились.

«Одна ремарка: а где получают разрешения недобросовестные застройщики?» — вставил слово председатель комитета и гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Демкин, обращаясь к госпоже Немировой.

Депутат Владимир Молоковский упирал на несправедливость механизма: «Ограничения направлены на достижение высоких целей, но их можно обойти, если заплатить. Зачем тогда вводить ограничения, которые можно отменять?». Замглавы заметила, что и сейчас правила застройки можно корректировать.

Депутат и гендиректор «Орсо-Групп» Михаил Бесфамильный высказал опасение, что из-за ограничений сможет снизиться ввод объемов жилья в Перми, и интересовался, до каких пределов можно будет уплотнять зоны, если застройщики решат нарушить правила и заплатить за социалку. Ольга Немирова пообещала разработать прозрачные правила по заключению соглашения, чтобы инвестор сразу понимал, какие вложения от него потребуются.

Проект поддержал первый вице-спикер Дмитрий Малютин, увидевший плюсы в появлении социальных объектов. В то же время, он согласился с опасениями застройщиков, призвав город «показать им места, где можно строить».

В итоге депутаты предложили дождаться всех экспертных мнений и обсудить документ еще раз, накануне «пленарки» на следующей неделе. По данным „Ъ-Прикамье“, за это время власти и «строительное лобби» в думе попробуют найти некий консенсус в части применения новых правил.

Вячеслав Суханов