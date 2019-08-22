Российским чипам вернут затраты

В правительстве обсуждается расширение господдержки компаний в сфере микроэлектроники гражданского назначения. Согласно предложению Минпромторга, им могут компенсировать до 70% затрат на проекты вместо 50%, доступных сейчас. Участники рынка хотят дополнительных налоговых льгот, а также рекомендуют повысить таможенные пошлины на готовую иностранную продукцию.

С 2020 года в России должна заработать новая программа субсидирования в электронной промышленности, в рамках которой государство сможет финансировать до 70% расходов по проектам, сообщил журналистам 21 августа директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. Сейчас бюджетные ассигнования по субсидиям утверждены в законе о бюджете на 2019–2021 годы в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в соответствии с которой можно компенсировать до 50% затрат на реализацию проекта из федерального бюджета.

По оценке Минпромторга, доля отечественных производителей на российском рынке электроники сейчас составляет 23%, но уже к 2030 году должна достигнуть 80%.

Субсидии в сфере электронной промышленности не носят целевой характер, а поддерживают определенные технологические сегменты и предоставляются на конкурсной основе широкому кругу организаций, отметили в пресс-службе Минпромторга. Субсидии предоставляются для проектов, срок реализации которых не превышает пять лет. Максимальная стоимость проекта в зависимости от программы находится в диапазоне 1–2,5 млрд руб., а предельный размер ежегодной субсидии составляет 200–400 млн руб. При этом в случае введения санкций и в других ситуациях организация, развивающая проект, может не более одного раза в год обратиться в Минпромторг с просьбой об изменении целевых показателей и срока реализации проекта.

Подобные меры господдержки уже были востребованы отдельными участниками рынка. Так, субсидии на чипы для карт «Мир» позволили компенсировать разницу в цене и вывести на рынок отечественный продукт в нише, где раньше были только иностранные, отмечают в пресс-службе компании «Микрон».

Субсидирование может быть важной мерой для вывода микроэлектроники на новый уровень, но важны и другие меры, прежде всего создание гарантированного спроса, а также снижение налогового бремени и принудительная локализация производства, добавляет собеседник “Ъ” в одном из участников рынка.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что помочь российским компаниям электронной промышленности смогут не столько субсидии, сколько грамотная таможенная политика. «Мы надеемся на прагматичный подход к таможенным пошлинам и предложили Минпромторгу не вводить пошлину на иностранные комплектующие, а ввести пошлину в 20% на готовую иностранную продукцию. Это сразу же простимулирует производить конечный продукт в России»,— сообщил он. По его словам, Россия может быть конкурентоспособной в таких отраслях, как оптоэлектроника, СВЧ-электроника и силовая электроника, в которой не столь принципиальна развитость технологии нанометров.

Данила Моисеев