Классовое расслоение

По данным СПбГБУ «Центр энергосбережения», на конец второго квартала 2019 года 3 тыс. домам в Санкт-Петербурге был присвоен класс энергоэффективности. При этом лишь 20% домов были отнесены к высокому классу. Эксперты отмечают, что чем он выше, тем для застройщика дороже и сложнее возведение самого здания, а жильцы, несмотря на экономию энергоресурсов, должны быть готовы к более высоким эксплуатационным платежам.

Класс энергоэффективности — показатель, который оценивает, насколько эффективно здание расходует тепловую и электрическую энергию в процессе эксплуатации. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше жильцы будут платить за тепло и электроэнергию. Всего выделяют девять классов энергоэффективности: из них очень высокий класс — А++, А+, А; высокий — В+, В; повышенный — С; нормальный — D. Так, за счет введения индивидуального отопления с погодным регулированием, использования светодиодного освещения и других сберегающих технологий плата за ЖКХ в доме класса А будет в полтора раза меньше, чем в доме класса С.

Первые новостройки в Санкт-Петербурге с присвоением им класса энергоэффективности появились в 2014 году. Первые заявления о присвоении класса энергетической эффективности по многоквартирным домам, которые находятся в эксплуатации, с комплектом требуемых документов поступили в государственную инспекцию (ГЖИ) Петербурга в декабре 2016 года, а через два месяца были приняты первые решения ГЖИ о выдаче актов о классе энергоэффективности домов.

Как сообщили “Ъ” в петербургском «Центре энергосбережения», на конец второго квартала 2019 года 3 тыс. многоквартирных домов был присвоен класс энергоэффективности (около 13% от общего числа МКД в Петербурге). При этом лишь 20% жилья оказалось с высоким классом энергоэффективности. Не все застройщики строят дома высокого класса энергоэффективности, хотя Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от уплаты налога на данное имущество в течение трех лет со дня постановки его на учет.

Как объясняет коммерческий директор ГК Docklands Development Екатерина Запорожченко, чем выше класс энергоэффективности, тем дороже и сложнее возведение самого здания. «У такой технологии строительства есть пять основных принципов, выполнение каждого из них сказывается на итоговой стоимости квадратного метра как для застройщика, так и для конечного потребителя. Фасад толще в два раза, а теплоизоляция составляет 200–300 мм, отсутствуют тепловые мосты, все узлы примыкания проклеиваются специальными мембранами, обеспечивая герметичную оболочку здания. Окна должны быть энергоэффективными, не пропускающими холод зимой и не нагревающимися летом. Специальные требования предъявляются и к инженерным сетям. В энергоэффективных зданиях не обойтись обычными приточными клапанами. Здесь используется механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и интеллектуальная система отопления»,— перечисляет госпожа Запорожченко. По ее словам, жить в таком здании очень комфортно, но при всех очевидных плюсах покупатели должны быть готовы к необходимости профессионального обслуживания инженерных систем и более высоким эксплуатационным платежам, чем в здании без систем вентиляции и кондиционирования.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский объясняет непопулярность энергоэффективных домов тем, что их стали строить только пять-семь лет назад, и у многих управляющих компаний просто нет опыта их эксплуатации, а эксплуатация дома класса энергоэффективности А++ существенно отличается от такого же дома класса C или D. «К тому же энергоэффективный дом сложнее продать, покупатель не всегда ощущает полезность приобретения дома классом выше, а ведь он может быть дороже на 30–50%. С другой стороны, коммунальные услуги в высокоэффективном доме могут быть дешевле на 10–15%, чем в доме на два класса ниже, может быть, в маркетинге таких зданий стоит делать упор именно на этом качестве»,— рассуждает эксперт.

Алексей Кириченко