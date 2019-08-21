Промсвязьбанк удалил с сайта фрагменты отчетности за полгода

Промсвязьбанк сначала удалил с сайта отчетность по МСФО за первое полугодие, а затем опубликовал неполную его версию, обратил внимание РБК. Документ исчез сегодня днем, 21 августа, а уже после 17:00 отчетность вновь выложили на сайт, но из нее исчезли данные о накопленном золоте, на которые ранее обращал внимание “Ъ”.

Помимо информации о драгоценных металлах банк удалил из документа сведения об инвестициях в ОФЗ, облигациях ЦБ, корпоративных евробондах, а также данные по общехозяйственным и административным расходам.

Как ранее писал “Ъ”, в банке за три месяца появилось более 8 тонн золота. В банковской системе сопоставимые запасы есть только у Сбербанка и ВТБ. По состоянию на 1 мая вложения Промсвязьбанка в драгоценные металлы выросли до 13,38 млрд руб., а на 1 июля — до 23,9 млрд руб. В золотом эквиваленте за квартал эти вложения выросли на 8,2 тонны, до 8,34 тонны.

Подробнее об увеличении запасов драгметалла читайте в публикации “Ъ” «Промсвязьбанк озолотился».