Население Краснодарского края увеличилось с начала года на 11,5 тысячи человек

По состоянию на 1 июля текущего года численность населения Краснодарского края составила 5,66 млн человек. Из них 55,3% проживают в городской местности, 44,7% – в сельской. С начала года население региона увеличилось за счет миграционного прироста на 11,5 тыс. человек. В целом же число умерших в крае за шесть месяцев этого года превысило число родившихся на 25,2%, сообщает Краснодарстат.

Согласно статистике, миграция внутри региона за январь-июнь 2019 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 17,8% или на 4765 человек. Миграционный прирост населения края по сравнению с первым полугодием прошлого года снизился на 5729 человек или на 23,4%. Это произошло за счет уменьшения числа прибывших в край на 7532 человека или на 11,2%.

Положительное сальдо миграции в январе-июне текущего года наблюдалось со всеми странами СНГ. Так, только 39,4% миграционного прироста приходилось на Армению, 33,3% – на Украину и 8,5% – на Казахстан.

Василий Хитрых