12Storeez оденут мужчин

Российская марка 12Storeez, популярная в женском сегменте, запускает мужское направление. В своих ежемесячных капсулах (отсюда и название — 12Storeez выпускают по одной капсуле в месяц на протяжении года) марка делает акцент на актуальных и при этом универсальных моделях и базовых цветах. Мужская линейка не станет исключением. Начиная с 3 сентября практичные и современные вещи, из которых вполне можно составить гардероб, смогут примерить и мужчины. В дебютную коллекцию вошли футболки, джемперы, водолазки брюки на эластичном поясе, прямые джинсы, а также верхняя одежда — пальто, парки, пуховики. Размерный ряд простирается от М до ХХL. Мечта об идеальном дабл-луке определенно стала ближе.