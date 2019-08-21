22 августа, четверг
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

8

12Storeez оденут мужчин

Российская марка 12Storeez, популярная в женском сегменте, запускает мужское направление. В своих ежемесячных капсулах (отсюда и название — 12Storeez выпускают по одной капсуле в месяц на протяжении года) марка делает акцент на актуальных и при этом универсальных моделях и базовых цветах. Мужская линейка не станет исключением. Начиная с 3 сентября практичные и современные вещи, из которых вполне можно составить гардероб, смогут примерить и мужчины. В дебютную коллекцию вошли футболки, джемперы, водолазки брюки на эластичном поясе, прямые джинсы, а также верхняя одежда — пальто, парки, пуховики. Размерный ряд простирается от М до ХХL. Мечта об идеальном дабл-луке определенно стала ближе.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Партнерский материал

Профиль пользователя