Дебиторка краснодарского ООО «Самшит» продана в сто раз дешевле номинальной стоимости

Конкурсный управляющий краснодарского ООО «Самшит» сообщил о результатах торгов по реализации имущества банкрота. На аукционе были реализованы три лота за общую цену 62,5 тыс. руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Так, первый лот, включающий в себя дебиторскую задолженность ГУП Краснодарского края «Кубаньлизинг» номинальной стоимостью 4,4 млн руб. был продан ООО «Треал-Инвест» за 40 тыс. руб. Второй лот, включающий дебиторку ООО «Юг РегионДевелопмент» номинальной стоимостью 2,5 млн руб. продан частному лицу за 7,4 тыс. руб. Ттреттььим лотом реализовывались акции ОАО «Рыболовецкая агрофирма "За Родину"» номиналом 1 руб. в количестве 959 859 штук. Их приобрело ООО «Сттатус Юг» за 15,1 тыс. руб.

По документам Арбитражного суда Краснодарского края, ООО «Самшит» было признано несостоятельным по упрощенной процедуре банкротства в июне 2018 года по заявлению ЗАО «Мостовской мясокомбинат», предъявившего обществу требование на сумму 32 млн руб. В настоящее время в числе кредиторов компании значится десять юридических и физических лиц, в том числе ИФНС № 3 по Краснодару, ООО «АгроИнвест», ООО «СтройИнвест», Крайинвестбанк, ООО «Анапский проект» и другие. Кроме того, ООО «Самшит» фигурирует в качестве кредитора «Кубаньлизинга», «Анапского проекта», а также ряда других компаний.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Самшит» зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Основной профиль общества — вложение в ценные бумаги. 100% доли в уставном капитале компании (40 тыс. руб.) владеет Георгий Марченко, владелец ООО «Южный капитал» и член совета директоров ОАО «Компания горнолыжных курортов». С 2014 года ООО «Самшит» показывало стабильный убыток, который на конец 2017 года достиг 56,5 млн руб. при выручке общества 24 тыс. руб. Кредиторская задолженность «Самшита» на тот же период составляла 7,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко