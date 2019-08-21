Коренная жительница Нью-Йорка Холзи снялась в юбилейной рекламной кампании DKNY

В этом году бренд DKNY отмечает свое 30-летие. В свое время бренд произвел настоящую революцию в сфере готовой одежды для базового гардероба. Однако в компании не ностальгируют по победам прошлого и с уверенностью продолжают свой путь. Так, новая рекламная кампания посвящена моменту «здесь и сейчас», воплощенному в эффектных графических портретах коренной жительницы Нью-Йорка популярной певицы Холзи (HALSEY), созданных фотографом Эми Труст и стилистом Карлосом Назарио.

На фотографиях Холзи позирует в двубортном платье-жакете в клетку, боди и костюме с леопардовым принтом. На снимках видны и ее фирменные татуировки — подсолнухи на плечах и надписи на бедрах.

«DKNY — это отражение духа Нью-Йорка, его многообразия и яркой энергетики, трудолюбия с толикой фортуны. Говорят, если пчела улетает слишком далеко от улья, она обречена на верную смерть. Благодаря DKNY мой дом всегда в моем сердце, а его магия — в голове. Для меня честь вместе с этим легендарным брендом отмечать его 30-летие»,— призналась звезда.

Сингл «Without Me» с ее предстоящего третьего альбома закрепил за Холзи статус звезды мировой величины. Трек достиг первого места в США и получил платиновый статус в Австралии, Канаде и США. По случаю своего 30-летия DKNY проведет вечеринку с участием Холзи и The Martinez Brothers, которые «отвечали» в кампании за мужскую часть коллекции.