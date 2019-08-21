Суд отправил в колонию за взятку экс-замначальника уголовного розыска Петроградского района

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска – начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) УМВД по Петроградскому району ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Михаила Еремина, признанного виновным по ч.3 ст.30-ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество и покушение на взятку).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что экс-полицейский ввел в заблуждение находящегося в розыске гражданина, также обвинявшегося в мошенничестве, пообещав ему избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде за взятку в размере 700 тыс. рублей. В момент передачи ему муляжа денежных средств Еремин был задержан.

Подсудимый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в ИК общего режима. Еремин был взят под стражу в зале суда.