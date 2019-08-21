22 августа, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Еще 115 млн рублей направят на поддержку нижегородского бизнеса

Благодаря этому около 250 предпринимателей получат микрозаймы и поручительства.

от

Решение об увеличении микрофинансового фонда области на 90 млн рублей и гарантийного на 25 млн рублей было принято в связи с тем, что предприятия малого бизнеса часто сталкиваются с трудностями при получении кредитов - в первую очередь, из-за отсутствия у них достаточной залоговой базы.

Ожидается, что принятые решения позволят предпринимателям создать в регионе около ста новых рабочих мест и получить кредиты более, чем на 1,5 млрд рублей.

В сентябре текущего года будет объявлен конкурс, по результатам которого определятся получатели субсидий, которые составят от 300 тысяч до 30 млн рублей.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Расходы на строительство фуникулера в Нижегородском кремле растут На реализацию проекта потребуется дополнительно 27 млн. рублей
Результаты публичных слушаний по межеванию «Ярмарки» сфабрикованы В протоколах указаны люди, не принимавшие в них участия.
В Нижегородской области начнут тестировать машины-беспилотники «Яндекс» планирует вывести их на региональный рынок к 2020 году.
Следственный комитет изымает в мэрии документы по деятельности ЕЦМЗ Мероприятия проходят в рамках ранее возбужденных уголовных дел.
Правительство может отказаться от строительства платной трассы Москва — Казань Минэкономразвития предлагает сделать конечной точкой автодороги Владимир.
Мызинский мост сдали досрочно На ремонт сооружения было потрачено более 500 млн рублей.
Профиль пользователя