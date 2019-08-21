Еще 115 млн рублей направят на поддержку нижегородского бизнеса Благодаря этому около 250 предпринимателей получат микрозаймы и поручительства.

Решение об увеличении микрофинансового фонда области на 90 млн рублей и гарантийного на 25 млн рублей было принято в связи с тем, что предприятия малого бизнеса часто сталкиваются с трудностями при получении кредитов - в первую очередь, из-за отсутствия у них достаточной залоговой базы.

Ожидается, что принятые решения позволят предпринимателям создать в регионе около ста новых рабочих мест и получить кредиты более, чем на 1,5 млрд рублей.

В сентябре текущего года будет объявлен конкурс, по результатам которого определятся получатели субсидий, которые составят от 300 тысяч до 30 млн рублей.