Чемалу не показалось

Реготделению партии «Единая Россия» в Республике Алтай предстоит решить вопрос о смещении с поста председателя совета депутатов Чемальского района Людмилы Ящемской, которая на прошлой неделе стала главным героем скандального видео, снятого на одной из алтайских турбаз. На нем спикер райсовета при помощи угроз и нецензурной лексики выгоняет туристов с турбазы, которую называет своей «личной территорией». Комиссия по этике «Единой России», не удовлетворившись добровольной отставкой госпожи Ящемской, рекомендовала реготделению лишить ее поста спикера райсовета. Рег­отделение должно было сделать это раньше, не дожидаясь рекомендаций комиссии, уверены эксперты.

Комиссия по этике партии «Единая Россия» рекомендовала президиуму регионального политсовета партии в Республике Алтай на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о смещении с должности председателя совета депутатов Чемальского района Людмилы Ящемской. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на заместителя секретаря генерального совета партии Евгения Ревенко. Неделю назад в социальных сетях появилось скандальное видео, снятое предположительно на кемпинге «Раскачка» (село Чепош), якобы принадлежащем де-юре супругу госпожи Ящемской Евгению. На видео спикер райсовета с применением угроз и ненормативной лексики выгоняет семью отдыхающих на турбазе омских туристов. «Вон туда отъехайте с моей личной территории, чтобы вы меня не раздражали... от моей интимной территории отъехайте, вы че, не понимаете... Я сейчас свою машину заведу и вашу машину просто на хер угроблю. Ты мою должность узнаешь и обкакаешься»,— обещает она.

Поводом для конфликта послужило желание туристов принять душ на турбазе, за эту услугу они якобы заплатили супругу госпожи Ящемской. На многочисленных сайтах отзывов о компаниях пользователь Ольга оставила одно и то же сообщение об этом инциденте. «Так мы просто попросили на ее турбазе принять душ и все... Разговаривали с ее якобы мужем, он нам разрешил, конечно же, не бесплатно, пошли мыться, эта дама прибежала, давай нас выгонять, говоря, кто нам разрешил, чуть ли не в кабинку к нам ломилась, говорила „пять минут вам даю, чтобы вы уехали (неценз.)“, а между прочим мы с маленькими детьми были...»,— говорится в отзыве.

В свою очередь, госпожа Ящемская сообщила ИА «Банкфакс», что конфликта с туристами не было, а запись смонтирована для того, чтобы ее опорочить. Впрочем, на фоне разгорающегося конфликта Людмила Ящемская написала заявление о выходе из «Единой России», партия его удовлетворила. «Подобное неэтичное поведение считаем недопустимым»,— цитирует пресс-служба рег­отделения партии слова секретаря Владимира Тюлентина. В реготделении и исполкоме ЕР „Ъ“ отказались комментировать ситуацию.

Людмила Ящемская родилась в 1963 году, окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт. С 2008 года работала заместителем директора по воспитательной работе в школе села Чепош, была первым заместителем главы Чемальского района. В 2013 году участвовала в выборах главы района (заняла второе место), несмотря на то, что «Единая Россия», в которой она состояла, официально поддержала другого кандидата. В результате госпоже Ящемской, по решению партконференции, пришлось покинуть ряды ЕР. Некоторое время она входила в республиканский совет «Патриотов России». Когда и почему она вновь вернулась в партию власти, неизвестно. Была заместителем министра регионального развития Республики Алтай. В прошлом году была избрана депутатом чемальского райсовета и возглавила его.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Ящемский в 2010 году зарегистрировал в селе Чепош ИП, основная деятельность которого — «предоставление прочих мест для временного проживания и экскурсионных туристических услуг».

Политтехнолог Юрий Овиденко полагает, что в ситуации с госпожой Ящемской реготделение партии показало свою беспомощность и несостоятельность. «Закономерно, что после такого скандала человек выходит из партии и последняя само­очищается. Здесь не должно быть полумеры. Если исключили, то нужно было сразу лишать ее должности председателя. А так она в любом случае остается фигурой, которая ассоциируется с партией. Это большая недоработка реготделения»,— уверен эксперт.

Юлия Сасевич