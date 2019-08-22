Высокогорскому ГОКу снижают потребление

Свердловский арбитражный суд начал рассматривать иск АО «Энергосбыт Плюс» к своему должнику Высокогорскому горно-обогатительному комбинату (Нижний Тагил). Компания оспаривает акт аварийной и технологической брони предприятия, который, по ее мнению, составлен с нарушениями и не позволяет ресурсоснабжающей организации ограничить поставки электроэнергии. По данным энергетиков, предприятие задолжало за электроэнергию 340 млн руб.



Рассматривать иск АО «Энергосбыт Плюс» к ВГОКу об оспаривании минимальной потребности в электроэнергии комбината — аварийной и технологической брони — Свердловский арбитражный суд начал в среду. По данным энергетиков, предприятие задолжало за электроэнергию 340 млн руб., и «сумма продолжает расти». «ВГОК согласовал в актах брони больший объем электроснабжения, чем требуется по законодательству. Это не позволяет ресурсоснабжающей организации в полной мере воспользоваться правом на ограничение поставки электроэнергии»,— сообщали в пресс-службе энергосбытовой компании.

Речь идет об акте аварийной и технологической брони — документе, который формируется во избежание перебоев с электроснабжением у потребителей. Представители «Энергосбыт Плюс» пояснили, что в уровень аварийной брони входит оборудование, используемое при полностью остановленном технологическом процессе: аварийная вентиляция, охранная и пожарная сигнализация, связь и другое. По мнению энергетиков, действующие акты ВГОКа составлены с нарушениями, в них включены токоприемники, которые к аварийной броне электроснабжения не относятся. Свердловский филиал «Энергосбыт Плюс» обратился к ВГОКу с предложением устранить нарушения в действующих актах аварийно-технологической брони, однако предложение там проигнорировали, что стало поводом для обращения энергетиков в суд.

Представители ВГОКа на запрос “Ъ-Урал” не ответили.

Между тем ранее «Энергосбыт Плюс» уже пытался взыскать с компании-субисполнителя предприятия «ЕвразЭнергоТранс» более 915,2 тыс. руб. убытков за невыполнение требования по ограничению потребления энергии из-за неуплаты. В апреле 2017 года компания обратилась с соответствующим иском в Свердловский арбитражный суд. Ответчик тогда с требованиями был не согласен, как и компания «Россети Урал», проходившая третьим лицом.

Согласно решению суда, компания направила уведомление об ограничении электроэнергии предприятию без учета наличия у него акта брони, настаивая, что его нет. Но, по данным суда, он был указан как приложение к договору купли-продажи электроэнергии, а договор подписан истцом без разногласий. Кроме того, в уведомлении не были указаны сроки и уровень ограничения. В результате суд не увидел оснований для привлечения «ЕвразЭнергоТранс» к ответственности за неисполнение уведомления. А поскольку режим ограничения введен не был, взыскать в качестве убытков стоимость электроэнергии, потребленной ВГОКом, нельзя, полагает суд. Саму задолженность поставщик уже взыскал.

Анна Лапина