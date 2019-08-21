Средняя кредитная задолженность кубанского домохозяйства составила 271,2 тысячи рублей

Уровень закредитованности жителей Краснодарского края составил по итогам первого полугодия 2019 года 24%. Такие данные отражены в отчете проекта ОНФ «За права заемщиков». Средняя кредитная задолженность домохозяйства на Кубани составила по итогам отчетного периода 271,2 тыс. руб., просроченная задолженность — 5,7% от этой суммы.

Также, согласно статистике, ежегодный средний доход домохозяйства в регионе (в среднем 2,8 человека) составляет 1,13 млн руб. При этом средний размер сбережений кубанской семьи составил 386,6 тыс. руб.

В целом по итогам второго квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 16,19 трлн руб., увеличившись с начала года на 4,8%. Средняя кредитная задолженность российского домохозяйства составила 286,8 тыс. руб, в том числе просроченная — 13,3 тыс. рублей. Средний объем сбережений российских семей на банковских депозитах составил 29 трлн рублей, из которых 78,8% приходится на вклады в рублях и 21,2% — в иностранной валюте.

По доле просроченной задолженности лидируют Ингушетия (14,7%), Карачаево-Черкесская (9,3%), Северная Осетия – Алания (8,1%) и Адыгея (6,9%).

Дмитрий Михеенко