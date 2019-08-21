Воронежскому хакеру ограничили свободу на два года за серию компьютерных атак

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении Мирослава Беспамятнова 1998 года рождения по четырем эпизодам серии компьютерных атак на официальные интернет-ресурсы органов государственной власти РФ (ч. 1 ст. 273 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Атаки совершались в 2018 году на сайты Центральной избирательной комиссии РФ, администраций Воронежа, Павловска, Павловского района Воронежской области. Атаки повлекли неправомерное блокирование вышеуказанных интернет-ресурсов. Решением Павловского райсуда Воронежской области Мирослав Беспамятнов признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ирина Лобанова