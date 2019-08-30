Расписание недели

фильм
Everybody In The Place: Рейв как забастовка
Летний кинотеатр Garage Screen 30 августа, 20.00
Фильм-лекция британского художника и куратора, лауреата премии Тёрнера Джереми Деллера о зарождении британского рейва во времена премьерства Маргарет Тэтчер, название которого отсылает к ранней композиции The Prodigy. У фильма есть подзаголовок: «Неполная история Британии: 1984–1992». Деллера интересует политическое измерение эпохи, поэтому съемки подпольных рейвов он монтирует с кадрами шахтерских забастовок, а первые хаус-клубы сравнивает с церковными общинами.
кинопоказ
Канн-2019: короткий метр
Кинотеатр «Каро 11 Октябрь» 30 августа, 20.00
Семь короткометражек из официальной программы Каннского кинофестиваля этого года, в том числе победитель программы Cinefondation — французский фильм «Рука в руке» Луиз Курвуазье о цирковых акробатах. В московский показ включены еще три короткометражные работы из этого конкурса, а также японский «Гранд-букет» из «Двухнедельника режиссеров», албанский «Грузовик» и французский «И был медведь» из основной программы.
фестиваль
Red Bull Music Festival
«Стрелка», Mutabor, арт-пространство «Рихтер», причал «Кутузовский», бассейн «Чайка» 30 августа — 1 сентября
В расписании трехдневного мультимедийного фестиваля множество концертов, диджей-сетов и перформансов, объединенных идеей эксперимента. Самые интересные пункты программы — выступление продюсера с 50-летним стажем Лероя Бёрджесса, 24-часовой концерт группы «СБПЧ» и подводный концерт в бассейне «Чайка» с участием Марии Теряевой, Димы Устинова, первопроходца нью-эйджа Laraaji и создателя проекта Wet Sounds («Мокрые звуки») Джоэла Кэена. Приготовьте плавки и шапочки для купания.
концерт
DaKooka
Клуб «Шестнадцать тонн» 31 августа, 20.00
Черновицкая инди-поп-певица Екатерина Еременко, известная также как DaKooka, приезжает в Россию достаточно часто — во всяком случае, по сравнению с целым рядом украинских артистов, которые принципиально отказались от российских гастролей. В этот раз в «Шестнадцати тоннах» она покажет песни с готовящегося к выходу третьего сольного альбома — «Стрэнджлава».
фестиваль
Glam Go Fest
Зеленый театр парка имени Горького 31 августа, 17.00
На одной из самых любимых москвичами открытых концертных площадок пройдет фестиваль рэп-сообщества Glam Go Gang, в котором предводительствует GONE.Fludd. Вместе с ним в лайн-апе мероприятия — не менее яркие представители новой генерации русскоязычного речитатива: Big Baby Tape, МС Сенечка, Зараза, Cakeboy и др. Молодые люди объединили сценографию фестиваля вокруг темы парков аттракционов. Обещают «эстетику сладостей, торжество сладкой ваты и треск горячего попкорна».
фестиваль
Любимовка
Театральное пространство «8/3» 31 августа — 7 сентября
Главному фестивалю современной российской драматургии исполняется 30 лет — юбилей он отметит в новом театральном пространстве «8/3», которое откроется на улице Казакова, по соседству с «Гоголь-центром», и станет своего рода штаб-квартирой только что созданного Союза независимых театров. Фестиваль, который когда-то был задуман как чисто профессиональный, уже давно превратился в общедоступное и ежегодно ожидаемое событие, а жанр «читка» (с недавних пор его еще называют забавным словом «читакль») вошел в репертуар многих театров. В этом году отборщики «Любимовки» — известные критики, режиссеры и драматурги — отобрали 26 пьес из присланных 756. Среди постановщиков юбилейных сценических читок — Дмитрий Волкострелов, Талгат Баталов, Женя Беркович, Юрий Муравицкий. У фестиваля есть конкурсная, образовательная и внеконкурсная программы — вход на все, как и 30 лет назад, свободный.
спектакль
Белые ночи
МХТ им. А.П. Чехова 2, 3 сентября, 19.00
МХТ покажет премьеру на Малой сцене в первый же вечер нового сезона: выпускник режиссерской мастерской Сергея Женовача Айдар Заббаров поставил спектакль по повести Достоевского, которую очень любят кинорежиссеры, но довольно редко инсценируют режиссеры театральные. Заббаров — режиссер очень одаренный, хорошо переводящий сложные человеческие истории на язык театральной метафоры; за последние годы он довольно успешно работал в театрах Москвы, Петербурга, Казани. В «Белых ночах» Заббарова больше всего интересует фигура Мечтателя-рассказчика, которого он считает альтер эго Достоевского. В главных ролях — молодые актеры, не так давно вошедшие в труппу МХТ, а вот роль Бабушки сыграет актриса Нина Гуляева, которая работает в театре уже 65 лет.
выставка
С арестантским уважением и братским теплом
Музей современного искусства Art4 3 сентября — 19 октября
Брат Алексея Навального Олег отсидел 1278 дней по делу «Ив Роше». Существенную часть своего срока он провел за рисованием — и чаще всего это были эскизы для татуировок: котята в кандалах, лагерная вышка в стиле Сальвадора Дали, орел из колючей проволоки, наркодилер Шалтай-Болтай. Но все это стало не только фиксацией сюрреалистического ада русской тюрьмы, но и символом свободы: рисунки отправлялись на волю — и их набивали себе люди по всему миру, от Сиэтла до Берлина и от Пекина до Будапешта. Теперь больше сотни оригинальных калек Навального можно будет увидеть в музее Art4. И не только увидеть, но и набить: на открытии выставки и до середины октября прямо в музее пройдет несколько тату-сессий, а в самом конце состоится аукцион.
выставка
Гастев. Как надо работать
Галерея «На Шаболовке» 4 сентября — 24 ноября
Название выставке дала листовка Центрального института труда с 16 заповедями его основателя, революционера, журналиста, литератора, поэта социальной инженерии и хореографа научной организации труда Алексея Капитоновича Гастева (1882–1939). Выставка к 80-летию со дня смерти одной из ключевых фигур советского авангарда сделана большой кураторской командой во главе с Александрой Селивановой на манер учебного музея 1920-х годов. В экспозиции не только редкие материалы из семейного архива, но и реконструированные «станки» и «установки» для психотехнических и биомеханических исследований Центрального института труда.
выставка
Владимир Яковлев. Портрет Ветра
Галерея «Веллум» 4 сентября — 6 октября
Выставка к 85-летию со дня рождения Владимира Яковлева (1934–1998), самого светлого и самого трагического художника московского андерграунда. Трагического не в силу внешних обстоятельств — судьбу неофициального, полузапретного и как бы выпавшего из советской жизни он разделял со всеми художниками своего круга, от Василия Ситникова до Михаила Гробмана. Трагического в силу накатывающей волнами душевной болезни и подступающей слепоты — столь сильного переживания одиночества и несчастья, какое заключено в каждом яковлевском «цветке», не найти во всем русском экспрессионизме. На выставке — 30 работ из коллекции арт-директора галереи «Веллум» Любови Агафоновой и частных собраний.
выставка
Улицы Лагранжа
Центр фотографии имени братьев Люмьер 5 сентября — 17 ноября
Ретроспектива к 80-летнему юбилею патриарха советской фотожурналистики Владимира Лагранжа: особо выделяя оттепельные репортажи, бойца Фотохроники ТАСС пытаются представить этаким отечественным соратником и единомышленником фотографов «Магнума». Более ста снимков 1960–1990-х: «Бабуля», «Вратарь», «Голуби мира», «Юные балерины» и прочий социализм с человеческим лицом.
фильм
Дефолт
с 5 сентября
Фильм о том, что в 1990-е боролись за выживание не только в России. Действие политической драмы о дефолте Южной Кореи 1997 года разворачивается за неделю до его начала. Главная героиня, глава отдела денежно-кредитной политики Банка Кореи, предсказывает экономический кризис и пытается убедить правительство как можно скорее обнародовать информацию. Но чиновники заняты заботой о спасении крупных компаний, а некоторые и вовсе пытаются использовать грядущий кризис в собственных политических целях.
фильм
Оно-2
с 5 сентября
Сиквел фильма Андреса Мускетти «Оно» по роману Стивена Кинга, действие которого происходит спустя 27 лет после финала первой части. Повзрослевшие герои возвращаются в Дерри, где раз в 27 лет просыпается древний монстр, в обличье танцующего клоуна Пеннивайза пожирающий детей. Пеннивайза снова играет Билл Скарсгорд, в ролях повзрослевших членов Клуба неудачников — Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Хавьер Ботет и Джей Райан.
выставка
Терраньи и Голосов: Новокомум в Комо — Клуб им. Зуева в Москве
Музей архитектуры 5 сентября — 3 ноября
Стеклянный цилиндр в угловой части здания как главный акцент композиции — пластическая рифма в двух возникших одновременно, в конце 1920-х, шедеврах модернизма, рабочем клубе Ильи Голосова и жилом доме Джузеппе Терраньи, служит кураторам Алессандро Де Маджистрису и Анне Вяземцевой для рассказа о сходствах и различиях в межвоенной архитектуре России и Италии. Компаративистский проект сделан на основе материалов итальянских архивов, МУАРа, РГАЛИ и Третьяковки и дополнен фотосерией Роберто Конте и фильмом-интервью с ведущими специалистами по архитектурному авангарду в Италии и России.
гастроли
Театр «Ильхом»
Центр драматургии и режиссуры 5–9 сентября
Один из первых негосударственных театров СССР, «Ильхом» был создан выдающимся режиссером Марком Вайлем в 1976 году как своего рода ташкентский «Современник» — театр актерского ансамбля и актуальной драматургии. «Ильхом» всегда оставался одним из самых интересных современных театров на пространстве бывшего СССР: на его премьеры ездили так же, как на премьеры Някрошюса в Литву. После трагической гибели Марка Вайля (в 2007 году его убили религиозные фанатики, возмутившиеся одним из спектаклей «Ильхома») театр смог сохранить замечательный актерский ансамбль, с которым охотно работают самые разные режиссеры. На первые за долгое время московские гастроли «Ильхом» привез «Федру» Цветаевой в постановке Владимира Панкова и «Собачье сердце» режиссера Артема Кима.
мультфильм
Королевские каникулы
с 5 сентября
Продюсером истории об избалованном псе Принце стал Джон Х. Уильямс, работавший со всеми «Шреками». Злые и жадные наследники богатой старушки после ее смерти вышвыривают на улицу ее любимую собаку — и только потом узнают, что, согласно воле покойной, наследство получит тот, кого Принц признает своим новым хозяином. Пока растерявший все привилегии пес учится любви и дружбе, негодяи пытаются его разыскать и строят козни, а в финале все получают по заслугам.
фильм
Одесса
с 5 сентября
Новый фильм Валерия Тодоровского, премьера которого состоялась на открытии «Кинотавра», написан и снят по его детским воспоминаниям: в 1970-м, когда будущему режиссеру было восемь, он застал в Одессе эпидемию холеры. У Тодоровского получился свободный фильм о закрытом городе и несвободных людях, запертых в нем и оказавшихся предоставленными самим себе. В картине, о которой режиссер мечтал всю жизнь, играют его любимые артисты — от Ирины Розановой, снявшейся еще в дебютном «Катафалке» (1990), до Евгения Цыганова, главного героя «Оттепели» (2013).
фильм
Опасные секреты
с 5 сентября
Фильм Гэвина Худа («Цоци», «Всевидящее око») основанный на реальной истории переводчицы британского Центра правительственной связи Кэтрин Ган (Кира Найтли), обнародовавшей секретное письмо Агентства национальной безопасности США британским спецслужбам, в котором содержалась просьба о помощи в обеспечении слежки за членами Совбеза ООН накануне войны в Ираке. После того как Ган признала себя источником утечки, ее уволили с работы и судили за разглашение гостайны. Роль адвоката Ган играет Рейф Файнс. Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс».
фильм
Куда ты пропала, Бернадетт?
с 5 сентября
Новая работа Ричарда Линклейтера, экранизация эпистолярного романа Марии Семпл с Кейт Бланшетт в главной роли. «Куда ты пропала, Бернадетт?» — фильм о женщине за гранью нервного срыва, который должен говорить об актуальных темах экологии, цифрового капитализма и медикализации депрессии, а на самом деле признается в любви к Сиэтлу и золотому веку Голливуда.
фильм
Работа без авторства
с 5 сентября
Новый фильм Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка («Жизнь других»), в котором режиссер возвращается к исследованию исторического прошлого Германии и, кажется, неожиданно для себя приходит к удивительным и почти скандальным выводам.
Подробнее — Михаил Трофименков