Расписание недели

Фото: Garage Screen

фильм

Everybody In The Place: Рейв как забастовка

Летний кинотеатр Garage Screen

Фильм-лекция британского художника и куратора, лауреата премии Тёрнера Джереми Деллера о зарождении британского рейва во времена премьерства Маргарет Тэтчер, название которого отсылает к ранней композиции The Prodigy. У фильма есть подзаголовок: «Неполная история Британии: 1984–1992». Деллера интересует политическое измерение эпохи, поэтому съемки подпольных рейвов он монтирует с кадрами шахтерских забастовок, а первые хаус-клубы сравнивает с церковными общинами.

Фото: Cinefabrique

кинопоказ

Канн-2019: короткий метр

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Семь короткометражек из официальной программы Каннского кинофестиваля этого года, в том числе победитель программы Cinefondation — французский фильм «Рука в руке» Луиз Курвуазье о цирковых акробатах. В московский показ включены еще три короткометражные работы из этого конкурса, а также японский «Гранд-букет» из «Двухнедельника режиссеров», албанский «Грузовик» и французский «И был медведь» из основной программы.

фестиваль

Red Bull Music Festival

«Стрелка», Mutabor, арт-пространство «Рихтер», причал «Кутузовский», бассейн «Чайка»

В расписании трехдневного мультимедийного фестиваля множество концертов, диджей-сетов и перформансов, объединенных идеей эксперимента. Самые интересные пункты программы — выступление продюсера с 50-летним стажем Лероя Бёрджесса, 24-часовой концерт группы «СБПЧ» и подводный концерт в бассейне «Чайка» с участием Марии Теряевой, Димы Устинова, первопроходца нью-эйджа Laraaji и создателя проекта Wet Sounds («Мокрые звуки») Джоэла Кэена. Приготовьте плавки и шапочки для купания.

концерт

DaKooka

Клуб «Шестнадцать тонн»

Черновицкая инди-поп-певица Екатерина Еременко, известная также как DaKooka, приезжает в Россию достаточно часто — во всяком случае, по сравнению с целым рядом украинских артистов, которые принципиально отказались от российских гастролей. В этот раз в «Шестнадцати тоннах» она покажет песни с готовящегося к выходу третьего сольного альбома — «Стрэнджлава».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

фестиваль

Glam Go Fest

Зеленый театр парка имени Горького

На одной из самых любимых москвичами открытых концертных площадок пройдет фестиваль рэп-сообщества Glam Go Gang, в котором предводительствует GONE.Fludd. Вместе с ним в лайн-апе мероприятия — не менее яркие представители новой генерации русскоязычного речитатива: Big Baby Tape, МС Сенечка, Зараза, Cakeboy и др. Молодые люди объединили сценографию фестиваля вокруг темы парков аттракционов. Обещают «эстетику сладостей, торжество сладкой ваты и треск горячего попкорна».

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

фестиваль

Любимовка

Театральное пространство «8/3»

Главному фестивалю современной российской драматургии исполняется 30 лет — юбилей он отметит в новом театральном пространстве «8/3», которое откроется на улице Казакова, по соседству с «Гоголь-центром», и станет своего рода штаб-квартирой только что созданного Союза независимых театров. Фестиваль, который когда-то был задуман как чисто профессиональный, уже давно превратился в общедоступное и ежегодно ожидаемое событие, а жанр «читка» (с недавних пор его еще называют забавным словом «читакль») вошел в репертуар многих театров. В этом году отборщики «Любимовки» — известные критики, режиссеры и драматурги — отобрали 26 пьес из присланных 756. Среди постановщиков юбилейных сценических читок — Дмитрий Волкострелов, Талгат Баталов, Женя Беркович, Юрий Муравицкий. У фестиваля есть конкурсная, образовательная и внеконкурсная программы — вход на все, как и 30 лет назад, свободный.

Фото: Екатерина Цветкова

спектакль

Белые ночи

МХТ им. А.П. Чехова

МХТ покажет премьеру на Малой сцене в первый же вечер нового сезона: выпускник режиссерской мастерской Сергея Женовача Айдар Заббаров поставил спектакль по повести Достоевского, которую очень любят кинорежиссеры, но довольно редко инсценируют режиссеры театральные. Заббаров — режиссер очень одаренный, хорошо переводящий сложные человеческие истории на язык театральной метафоры; за последние годы он довольно успешно работал в театрах Москвы, Петербурга, Казани. В «Белых ночах» Заббарова больше всего интересует фигура Мечтателя-рассказчика, которого он считает альтер эго Достоевского. В главных ролях — молодые актеры, не так давно вошедшие в труппу МХТ, а вот роль Бабушки сыграет актриса Нина Гуляева, которая работает в театре уже 65 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой галереи

выставка

С арестантским уважением и братским теплом

Музей современного искусства Art4

Брат Алексея Навального Олег отсидел 1278 дней по делу «Ив Роше». Существенную часть своего срока он провел за рисованием — и чаще всего это были эскизы для татуировок: котята в кандалах, лагерная вышка в стиле Сальвадора Дали, орел из колючей проволоки, наркодилер Шалтай-Болтай. Но все это стало не только фиксацией сюрреалистического ада русской тюрьмы, но и символом свободы: рисунки отправлялись на волю — и их набивали себе люди по всему миру, от Сиэтла до Берлина и от Пекина до Будапешта. Теперь больше сотни оригинальных калек Навального можно будет увидеть в музее Art4. И не только увидеть, но и набить: на открытии выставки и до середины октября прямо в музее пройдет несколько тату-сессий, а в самом конце состоится аукцион.

Фото: предоставлено пресс-службой галереи

выставка

Гастев. Как надо работать

Галерея «На Шаболовке»

Название выставке дала листовка Центрального института труда с 16 заповедями его основателя, революционера, журналиста, литератора, поэта социальной инженерии и хореографа научной организации труда Алексея Капитоновича Гастева (1882–1939). Выставка к 80-летию со дня смерти одной из ключевых фигур советского авангарда сделана большой кураторской командой во главе с Александрой Селивановой на манер учебного музея 1920-х годов. В экспозиции не только редкие материалы из семейного архива, но и реконструированные «станки» и «установки» для психотехнических и биомеханических исследований Центрального института труда.

Фото: предоставлено пресс-службой галереи

выставка

Владимир Яковлев. Портрет Ветра

Галерея «Веллум»

Выставка к 85-летию со дня рождения Владимира Яковлева (1934–1998), самого светлого и самого трагического художника московского андерграунда. Трагического не в силу внешних обстоятельств — судьбу неофициального, полузапретного и как бы выпавшего из советской жизни он разделял со всеми художниками своего круга, от Василия Ситникова до Михаила Гробмана. Трагического в силу накатывающей волнами душевной болезни и подступающей слепоты — столь сильного переживания одиночества и несчастья, какое заключено в каждом яковлевском «цветке», не найти во всем русском экспрессионизме. На выставке — 30 работ из коллекции арт-директора галереи «Веллум» Любови Агафоновой и частных собраний.

Фото: Владимир Лагранж/предоставлено ЦФ им братьев Люмьер

выставка

Улицы Лагранжа

Центр фотографии имени братьев Люмьер

Ретроспектива к 80-летнему юбилею патриарха советской фотожурналистики Владимира Лагранжа: особо выделяя оттепельные репортажи, бойца Фотохроники ТАСС пытаются представить этаким отечественным соратником и единомышленником фотографов «Магнума». Более ста снимков 1960–1990-х: «Бабуля», «Вратарь», «Голуби мира», «Юные балерины» и прочий социализм с человеческим лицом.

Фото: CJ Entertainment, Zip Cinema

фильм

Дефолт



Фильм о том, что в 1990-е боролись за выживание не только в России. Действие политической драмы о дефолте Южной Кореи 1997 года разворачивается за неделю до его начала. Главная героиня, глава отдела денежно-кредитной политики Банка Кореи, предсказывает экономический кризис и пытается убедить правительство как можно скорее обнародовать информацию. Но чиновники заняты заботой о спасении крупных компаний, а некоторые и вовсе пытаются использовать грядущий кризис в собственных политических целях.

фильм

Оно-2



Сиквел фильма Андреса Мускетти «Оно» по роману Стивена Кинга, действие которого происходит спустя 27 лет после финала первой части. Повзрослевшие герои возвращаются в Дерри, где раз в 27 лет просыпается древний монстр, в обличье танцующего клоуна Пеннивайза пожирающий детей. Пеннивайза снова играет Билл Скарсгорд, в ролях повзрослевших членов Клуба неудачников — Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Хавьер Ботет и Джей Райан.

Фото: Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева

выставка

Терраньи и Голосов: Новокомум в Комо — Клуб им. Зуева в Москве

Музей архитектуры

Стеклянный цилиндр в угловой части здания как главный акцент композиции — пластическая рифма в двух возникших одновременно, в конце 1920-х, шедеврах модернизма, рабочем клубе Ильи Голосова и жилом доме Джузеппе Терраньи, служит кураторам Алессандро Де Маджистрису и Анне Вяземцевой для рассказа о сходствах и различиях в межвоенной архитектуре России и Италии. Компаративистский проект сделан на основе материалов итальянских архивов, МУАРа, РГАЛИ и Третьяковки и дополнен фотосерией Роберто Конте и фильмом-интервью с ведущими специалистами по архитектурному авангарду в Италии и России.

Фото: предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"

гастроли

Театр «Ильхом»

Центр драматургии и режиссуры

Один из первых негосударственных театров СССР, «Ильхом» был создан выдающимся режиссером Марком Вайлем в 1976 году как своего рода ташкентский «Современник» — театр актерского ансамбля и актуальной драматургии. «Ильхом» всегда оставался одним из самых интересных современных театров на пространстве бывшего СССР: на его премьеры ездили так же, как на премьеры Някрошюса в Литву. После трагической гибели Марка Вайля (в 2007 году его убили религиозные фанатики, возмутившиеся одним из спектаклей «Ильхома») театр смог сохранить замечательный актерский ансамбль, с которым охотно работают самые разные режиссеры. На первые за долгое время московские гастроли «Ильхом» привез «Федру» Цветаевой в постановке Владимира Панкова и «Собачье сердце» режиссера Артема Кима.

Фото: Capella Film

мультфильм

Королевские каникулы



Продюсером истории об избалованном псе Принце стал Джон Х. Уильямс, работавший со всеми «Шреками». Злые и жадные наследники богатой старушки после ее смерти вышвыривают на улицу ее любимую собаку — и только потом узнают, что, согласно воле покойной, наследство получит тот, кого Принц признает своим новым хозяином. Пока растерявший все привилегии пес учится любви и дружбе, негодяи пытаются его разыскать и строят козни, а в финале все получают по заслугам.

Фото: Мармот-фильм, Мосфильм

фильм

Одесса



Новый фильм Валерия Тодоровского, премьера которого состоялась на открытии «Кинотавра», написан и снят по его детским воспоминаниям: в 1970-м, когда будущему режиссеру было восемь, он застал в Одессе эпидемию холеры. У Тодоровского получился свободный фильм о закрытом городе и несвободных людях, запертых в нем и оказавшихся предоставленными самим себе. В картине, о которой режиссер мечтал всю жизнь, играют его любимые артисты — от Ирины Розановой, снявшейся еще в дебютном «Катафалке» (1990), до Евгения Цыганова, главного героя «Оттепели» (2013).

Фото: Наше Кино

фильм

Опасные секреты



Фильм Гэвина Худа («Цоци», «Всевидящее око») основанный на реальной истории переводчицы британского Центра правительственной связи Кэтрин Ган (Кира Найтли), обнародовавшей секретное письмо Агентства национальной безопасности США британским спецслужбам, в котором содержалась просьба о помощи в обеспечении слежки за членами Совбеза ООН накануне войны в Ираке. После того как Ган признала себя источником утечки, ее уволили с работы и судили за разглашение гостайны. Роль адвоката Ган играет Рейф Файнс. Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс».

Фото: Вольга

фильм

Куда ты пропала, Бернадетт?



Новая работа Ричарда Линклейтера, экранизация эпистолярного романа Марии Семпл с Кейт Бланшетт в главной роли. «Куда ты пропала, Бернадетт?» — фильм о женщине за гранью нервного срыва, который должен говорить об актуальных темах экологии, цифрового капитализма и медикализации депрессии, а на самом деле признается в любви к Сиэтлу и золотому веку Голливуда.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: Pergamon Film

фильм

Работа без авторства



Новый фильм Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка («Жизнь других»), в котором режиссер возвращается к исследованию исторического прошлого Германии и, кажется, неожиданно для себя приходит к удивительным и почти скандальным выводам.

Подробнее — Михаил Трофименков