Екатерине Стрелец ужесточили наказание до 7,5 лет лишения свободы

Орловский областной суд в апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и приговорил экс-начальницу МКУ "Управление коммунальным хозяйством Орла» и МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Екатерину Стрелец к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу 2 млн руб., сообщила пресс-служба суда на официальной странице в Facebook. Гособвинение просило суд апелляционной инстанции изменить приговор суда первой инстанции и назначить осужденной наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 12 млн. руб.

В мае Советский районный суд Орла, признав виновной Екатерину Стрелец в пяти эпизодах взятки в особо крупном размере, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 4,2 млн руб. с лишением права занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года. Также суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства 806 тыс. руб., полученные Екатериной Стрелец в результате совершения преступлений.

Подробнее о деле в материале “Ъ-Черноземье” «Бывшей чиновнице посчитали эпизоды».

Ирина Лобанова