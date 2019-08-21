В Челябинской области введут льготы по аренде земли для строительства газовых заправок

Муниципалитетам Челябинской области предоставят возможность устанавливать льготные арендные ставки на земельные участки под строительство и эксплуатацию газозаправочных станций. Соответствующие поправки в региональное законодательство сегодня одобрили депутаты комитета заксобрания области по экономике.

Льготы по арендной плате будут распространяться только на заправки, использующие сжатый и сжиженный природный газ. Таким образом, власти надеются привлечь инвесторов для развития сети газозаправочных станций в регионе, которыми смогут пользоваться грузовики и автобусы, работающие на газомоторном топливе.

Напомним, в этом году в Челябинске появится 66 подобных автобусов. Более 700 млн руб. на их покупку выделено из регионального бюджета.