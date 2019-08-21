Ростовская область станет пилотным регионом для реализации проекта «Эффективный регион»

Первый заместитель Администрации Президента РФ Сергей Кириенко одобрил предложение губернатора Ростовской области Василия Голубева сделать регион пилотной площадкой для реализации проекта «Эффективный регион». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Поделиться опытом внедрения эффективных систем управления готов концерн „Росатом“. Уже в конце этого месяца эксперты „Росатома“ приедут в Ростовскую область для адаптации проекта по повышению производительности труда к системе госуправления»,— сказано в сообщении. Преобразование планируют начать с областных органов власти. Проект должен помочь снизить бумажную волокиту и минимизировать бюрократические процессы.

Пресс-служба отмечает, что Волгодонск Ростовской области намерен включиться в аналогичную программу «Эффективный муниципалитет». Губернатор предложил и другим территориям региона стать ее участниками.

Кристина Федичкина