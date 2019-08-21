В Ростове отменили карантин по орнитозу птиц

Специалисты ветеринарной службы ликвидировали очаг орнитоза птиц в Первомайском районе Ростова. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

Заболевание было выявлено в июле 2019 года в одном из частных дворов по улице Лакомой. Заболевшими тогда оказались три попугая. Сейчас ограничительные мероприятия по орнитозу птиц в подворье отменены.

Орнитоз попугаев — опасное инфекционное заболевание, которым могут заболеть не только попугаеобразные, но еще 150 видов птиц, а также животные и люди.

Кристина Федичкина