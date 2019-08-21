В Челябинской области налоговый вычет распространят на участников нацпроекта и благотворителей

В Челябинской области расширят число получателей инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций. Соответствующие поправки в законопроект, принятый в первом чтении в июне, одобрили депутаты комитета законодательного собрания региона по экономической политике и предпринимательству.

Так, кроме участников аккредитованных промышленных кластеров, налоговую льготу смогут претендовать участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Для этих категорий поправками увеличен предельный размер общей суммы вычета – с 60% до 90% расходов на капитальные вложения. Кроме того, право на применение этой льготы устанавливается в отношении расходов организаций, направляемых на поддержку учреждений культуры и некоммерческих организаций. При этом сумма вычета составляет 100% пожертвований. Законопроект с поправками рассмотрят на заседании регионального парламента 29 августа.

Напомним, с помощью инвестиционного вычета предприятия смогут уменьшить налог на прибыль на стоимость приобретенного оборудования или модернизации производства. Размер ставки для определения предельной величины вычета — 8,5%. Льгота будет действовать восемь лет: с 1 января 2020 года до 31 декабря 2027 года.