ВТБ упрощает процесс выдачи льготной ипотеки

Воспользоваться новыми преимуществами господдержки стало легче



В 2019 году условия выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми изменились. Как сообщили в ВТБ, клиенты банка, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 года, получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. И действие льготной ставки теперь распространятеся уже на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. То есть воспользоваться обновленными возможностями могут не только те, кто будет впервые получать ипотеку с господдержкой, но и те, кто уже успел ее получить — для этого нужно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.

ВТБ также упростил и ускорил процесс получения льготной ипотеки. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или оставить заявку в контакт-центре банка. Причем эта услуга является бесплатной.

Напомним, что программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках госсубсидирования – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет. Денежные средства выдаются на приобретение готового или строящегося жилья у юридического лица. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также возможно приобретение готового объекта на вторичном рынке и жилого дома с земельным участком.

Кроме того, в данный момент клиенты ВТБ или другого банка с любой ипотечной программой имеют возможность снизить процентную ставку до 5% годовых на весь срок кредита, пересмотрев прежние условия. Для этого ВТБ предлагает услугу рефинансирования в рамках госсубсидирования. Как сообщили в банке, с момента старта этой программы в июне по ней проведено уже порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд руб. При этом всего в рамках «Ипотеки с господдержкой» за 7 месяцев 2019 года банк заключил более 6,3 тыс. сделок почти на 18 млрд рублей.

Как прокомментировал руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов, сейчас задачей ВТБ является то, чтобы новыми выгодами ипотеки с господдержкой могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому банк сделал процесс максимально простым и быстрым. В ближайшее время мы также намерены перевести на упрощенную схему оформления семейной ипотеки и тех заемщиков ВТБ, у кого уже есть жилищный кредит в рамках других программ банка при их соответствии условиям госсубсидирования», - пояснил представитель ВТБ.