Реальные располагаемые доходы населения Кубани снизились за год на 3%

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника Краснодарского края по итогам первого полугодия текущего года составила 35 тыс. руб. К январю-июню 2018 года номинальная зарплата кубанцев выросла на 6,7%, реальная — на 1,4%. При этом реальные располагаемые доходы населения Кубани за год снизились на 3%, сообщает Краснодарстат.

По данным статистики, рост потребительских цен в регионе в июне 2019 года к декабрю 2018-го составил 2,5%, а к июню 2018-го — 5,2%.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 июля 2019 года (по данным организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) в Краснодарском крае составила 31,4 млн руб. и снизилась по сравнению с 1 июля 2018 года на 8,1%.

Дмитрий Михеенко