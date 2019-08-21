Минуя закупки

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда первой инстанции о признании нарушения Воткинским заводом и рядом ООО закона «О защите конкуренции». Как установило УФАС, несколько лет назад субъекты заключили формальное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на протяжении пяти лет заключали «прямые» договоры, минуя проведение закупочных процедур. Так, Воткинский завод за четыре года заключил 149 договоров подряда с ООО «Стройхолдинг», ООО «СТОР», ООО «Воткинская строительная компания» (ВСК), ООО «АКН-групп». Общая сумма всех договоров составила почти 1,5 млрд руб.

Антимонопольщики установили, что указанные хозяйствующие субъекты подписали в декабре 2012 года формальное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на протяжении пяти лет заключали «прямые» договоры. Так, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года Воткинский завод заключил с этими ООО договоры подряда на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию и ремонтные работы на своих объектах. Общая сумма составила почти 1,5 млрд руб.: с ООО «Стройхолдинг» — 36 договоров на общую сумму 290,9 млн руб., с ООО «ВСК» — 26 договоров на 272,9 млн руб., с ООО «АКН-групп» — 52 договора на 440,9 млн руб., с ООО «СТОР» — 35 договоров на 485,7 млн руб.

Фактически каждый из заключенных договоров подряда представлял собой отдельную закупку, поскольку существенные условия выполнения работ: виды и объемы, сроки, место, стоимость были согласованы сторонами именного в каждом конкретном договоре подряда, а не в соглашении о сотрудничестве, отметили в УФАС по Удмуртии. «Учредителем АО “Воткинкий завод” является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, завод входит в государственную корпорацию “Роскосмос”, соответственно, завод все свои закупочные процедуры с 1 января 2013 года обязан был осуществлять в соответствии с требованиями 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”»,— говорится в сообщении пресс-службы управления.

В отношении каждого заключенного сторонами договора подряда заказчик должен был провести закупочные процедуры. Однако для ухода от конкурентных процедур по выбору подрядчиков и придания законности планируемым сделкам между заводом и хозяйствующими субъектами заключались «невозможные к исполнению без допсогласований существенных условий» соглашения о сотрудничестве, сообщают в региональном УФАС.

В результате Воткинскому заводу и указанным ООО были выданы предписания об обеспечении конкуренции. Однако завод и еще три участника соглашения попытались обжаловать решение УФАС в арбитражном суде Удмуртии, но он встал на сторону антимонопольного органа. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения.

Сами компании не смогли оперативно пояснить “Ъ-Удмуртия” свою позицию по данному делу. В опубликованном решении 17-го арбитражного апелляционного суда говорится, что, с точки зрения ООО «СТОР», заключенное ими соглашение о сотрудничестве с Воткинским заводом по сути является рамочным договором, установившим обязательства сторон. Это соглашение являлось впоследствии основанием для договоров подряда, конкретизирующих и уточняющих условия этого рамочного договора. С этим соглашаются представители Воткинского завода, следует из материалов суда. В ООО «Стройхолдинг» считают, что на соглашение о сотрудничестве и договоры подряда не распространяется действие 223-ФЗ, так как оно было подписано до вступления этого закона в силу. Кроме того, представители компаний считают, что подготовленный УФАС аналитический отчет по исследованию рынка был составлен с грубыми нарушениями, эти доводы суд отклонил. Кроме того, в суде считают, что соглашения не подпадают под исключения, указанные в законе «О защите конкуренции».

Согласно данным картотеки арбитражных дел, Воткинский завод подал кассационную жалобу в арбитражный суд Удмуртии.

Оксана Мымрина