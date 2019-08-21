Полюсы культуры

На очередном заседании совета по культуре при губернаторе обсудили развитие завода им. Шпагина, который должен привлекать до 1 млн посетителей ежегодно, и комплекса памятников в Усолье, находящегося в аварийном состоянии. На площадке бывшего завода, помимо обозначенных ранее объектов, разместится фуд-молл и музей роботов. В Усолье проведение работ осложняется охраняемым статусом памятников, отсутствием инфраструктуры, а также наличием здесь собственности РПЦ.



В Перми на площадке завода им. Шпагина прошло заседание совета по культуре при губернаторе Пермского края. В повестке значились доклады о реализации проекта преобразования культурно-рекреационного пространства завода им. Шпагина и восстановлении историко-культурного комплекса на территории Усолья.

Губернатор Максим Решетников уточнил, что площадка завода станет пространством, где «каждый найдет что-то свое». При этом он уточнил, что жители отдаленных поселений не смогут увидеть многие события, поэтому необходимо «использовать виртуальные средства, чтобы максимально доставить этот контент».

Согласно докладу министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, территория завода после открытия здесь театра «У моста», Пермской государственной художественной галереи, лекториев, музея ретро-автомобилей, кинотеатров и прочего сможет принимать порядка 1 млн посетителей в год. Здесь имеется место для ресторанного комплекса или фуд-молла площадью 1,5 тыс. кв. м. Еще одно здание предусмотрено для негосударственных любительских театров. «У нас много заявок, хотим, чтобы они здесь прижились, например, коллективы актера и музыканта Александра Смирнова или худрука театра „Большая стирка“ Дмитрия Заболотских»,— пояснил министр. В перспективе также здесь могут получить прописку IT-компании, интеллектуальные клубы, музыкальный коворкинг и интерактивный музей роботов.

Руководитель проектного офиса завода им. Шпагина Вера Цыпуштанова пояснила, что общественные пространства (дворы и площади) будут стилизованы под Пермский период, включая детскую палеонтологическую зону с имитацией раскопок. Кроме того, к следующему Дягилевскому фестивалю здесь разместятся новые арт-объекты. Пока на территории завода прошло 18 мероприятий, привлекших 50 тыс. человек.

Губернатор заострил вопрос на транспортной доступности завода. По его словам, посетителей на площадку будет доставлять трамвай, также возможно создание закрытого прохода с эскалатором от театра оперы и балета

Кроме того, был представлен доклад о восстановлении комплекса на территории Усолья. «Это уникальный объект с точки зрения насыщенности памятниками, но текущее его состояние неудовлетворительное. Чтобы сюда приезжало больше людей, нужно создать условия»,— пояснил Максим Решетников и напомнил о проекте реконструкции Белогорского монастыря, которым поочередно занимались несколько губернаторов.

По словам руководителя проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольги Сафрошенко, на территории 150 га расположено 49 объектов культурного наследия, 44 — в неудовлетворительном или аварийном состоянии (среди них храм, собор, церковь, часовня и другие). К февралю 2020 года совместно с Пермским политехническим университетом планируется разработать мастер-план архитектурного парка, а последующую реставрацию провести в три этапа до 2023 года.

Сложности возникли в связи с отсутствием необходимой сетевой и транспортной инфраструктуры. В 2020 году начнется строительство дороги. Кроме того, находящийся здесь Спасо-Преображенский женский монастырь является собственностью РПЦ, поэтому, как уточнила госпожа Сафрошенко, совместное использование объекта нужно согласовывать с епархией. Все реставрационные мероприятия планируется вести параллельно, не закрывая территорию для посещения.

После доклада губернатор поинтересовался, можно ли заявить этот проект на конкурс исторических городов или использовать другие возможности для привлечения средств. По словам главы Березников Сергея Дьякова, Усолье не является городом. Губернатор поручил проработать вопрос получения господдержки.

Кроме того, здесь уже реализуется инвестпроект по переоборудованию здания госпиталя в гостиницу. По данным местных властей, владельцы здания не смогли сразу получить положительное заключение главгосэкспертизы из-за высокого уровня воды. Однако, по словам Сергея Дьякова, краевое минприроды содействовало в корректировке проекта.

Глава региона Максим Решетников предложил собравшимся провести выездное заседание совета в Усолье, чтобы осмотреть площадку самостоятельно.

Юлия Сырова