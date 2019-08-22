Русский панк, хаус и R’n’B для взрослой аудитории

В минувший уик-энд в Сочи прошел четвертый музыкальный фестиваль «Роза Хутор». Борис Барабанов отобрал из программы семь артистов, на которых стоит обратить внимание в нынешнем сезоне.

Shortparis

Арт-поп-группа Shortparis выступила на главной сцене фестиваля в «рок-день», когда в программе значились Animal Джаz, Brainstorm и «Сплин». Shortparis, безусловно, представляют принципиально иной способ повествования и жизни на сцене, и все же их выступление было уместным, оно заставило публику встряхнуться после комфортного сета Brainstorm и испытать принципиально иные эмоции — страх, отвращение, недоумение, любопытство, гипнотическое влечение к шаманским пляскам петербуржцев. 16 ноября группа выступит в петербургском зале «Юбилейный» , а 21 ноября — в столичном Adrenaline Stadium.

Sasha Youth

Диджей российского происхождения общался с публикой по-английски и крутил вполне предсказуемый хаус. Его козырь — напористая, даже агрессивная манера общения с публикой, и многим это нравится. Сет Саши стоял в программе сразу после группы «Ленинград», в смысле эмоций это было идеальное after-party.

Combat Cars

Четыре танцующие и поющие девушки, делами которых занимаются продюсеры певицы Нюши, представляют собой своего рода Spice Girls XXI века. Уличная мода, много рэпа, краски, от которых больно глазам, и модный бит, от которого больно ушам.

Тося Чайкина

Певица и продюсер из Санкт-Петербурга мощно отработала на сцене «Полдник», а потом еще до утра веселила гостей after-party. Ей хватило только микрофона и флэшки с «минусом», чтобы завести публику, которая до фестиваля, практически, не знала о ней ничего.

Алла Бенссон

Молодая певица казачьих кровей выиграла участие в Live Fest во время конкурса «OK Live Bands», который проходил все лето на сайте «Одноклассники». Музыкантам предлагалось транслировать свои конкурсные выступления на «Одноклассниках», пользуясь исключительно смартфоном. Алла Бенссон вполне может занять, практически, пустующую в России нишу «R’n’B для взрослой аудитории». Но и на залитой дождем сцене «Полдник» она смотрелась достойно в своей куртке «милитари» и тяжелых ботинках.

Vougal

Мультижанровое трио во главе с уникальным вокалистом Мишей Житовым, участником одного из сезонов шоу «Голос» .

Bosaya

Группа под руководством универсальной вокалистки Галины Босой выиграла на «OK Live Bands» суперприз от «МегаФона» в номинации #MegaFon_Vibe . Помимо выступления на фестивале, она получила возможность аранжировать и записать сингл в профессиональной студии. К слову, «МегаФон» этим летом поддерживает молодых артистов на всех крупных летних фестивалях. На «Дикой мяте» эта поддержка выразилась в помощи участникам шоукейса, боровшимся за поездки на крупные зарубежные музыкальные смотры. На «VK Фесте» «МегаФон» устроил голосование за совсем молодых артистов, стремящихся выступить вместе с большими звездами. На «Пикнике «Афиши» «МегаФон» устроил meet-and-greet с рэпером Ти-Фестом.