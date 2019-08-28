«ОДНОЗНАЧНАЯ» АРИФМЕТИКА

ВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРЕВЫШАТЬ СКОРОСТЬ ДАЖЕ В РАМКАХ НЕШТРАФУЕМЫХ 19 КМ/Ч – НЕБЕЗОПАСНО, НАКЛАДНО И НЕВЕЖЛИВО. ТАКОВ ГЛАВНЫЙ ПОСЫЛ СТАРТОВАВШЕЙ КАМПАНИИ «ОДНОЗНАЧНО», КОТОРУЮ ПРОВОДЯТ РОССИЙСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СОВМЕСТНО С МИНТРАНСОМ И ЭКСПЕРТНЫМ ЦЕНТРОМ «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ».

ЧТО ИМЕЕМ

Согласно данным официальной статистики аварийности, в 2018 году на дорогах нашей страны произошло более 188 тысяч ДТП, в которых погибли 18,2 тысячи человек и почти 215 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Для сравнения – чуть более 10 лет назад на дорогах России жертвами дорожно-транспортных происшествий ежегодно становились свыше 30 тысяч человек. Переломить ситуацию удалось благодаря комплексным мерам, предпринятым руководством страны, рядом министерств и российской Госавтоинспекцией в ходе реализации федеральной целевой программы повышения безопасности движения, федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате всех этих усилий за 10 лет – с 2007 по 2016 год – количество ДТП уменьшилось на 25,7%, число погибших – на 39%, число раненых – на 24,3%. Значение социального риска (число погибших в расчете на 100 тысяч населения) снизилось на 40,9%, а транспортного риска (число погибших в расчете на 10 тысяч единиц транспортных средств) – на 55,8%. Притом что количество автомобилей на дорогах страны за эти годы почти удвоилось.

И все же за десятилетие дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 271 тысячи россиян (из них 9 тысяч – в возрасте до 16 лет),

2,5 миллиона получили ранения. Треть погибших в авариях на автомобильных дорогах составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста – 26–40 лет, около 20% пострадавших становятся инвалидами. Это огромный урон, в том числе и для экономики страны, так что неудивительно, что для государства проблема безопасности дорожного движения в центре внимания.

По данным российской Госавтоинспекции, сегодня самый распространенный вид ДТП – столкновение автомобилей, около трети из них (28%) связаны с выездом на полосу встречного движения. Еще порядка 35–40% происшествий составляют наезды на пешеходов.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Олег Понарьин уверен, что «основной причиной этих ДТП является нарушение скоростного режима». Фактор скорости, объяснил Олег Понарьин, так или иначе присутствует во всех подобных происшествиях: чем меньше скорость автомобиля, тем у водителя больше времени на реагирование, а значит – на предотвращение столкновения, наезда или опрокидывания. Вдобавок ко всему соблюдение скоростного режима, как правило, выгодно самим водителям: не происходит перенапряжения, ниже расход топлива и т.п.

ЧТО МЕНЯЕМ

Социальная кампания «Однозначно» – лишь одно из направлений политики неукоснительного соблюдения скоростного режима на российских дорогах. В феврале этого года Минтранс предложил правительству снизить нештрафуемый минимум с 19 до 9 км/ч и за превышение скорости в населенных пунктах на 10–20 км/ч накладывать штраф в 500 рублей, а штрафы за более серьезное превышение столь же серьезно увеличить. Прозвучало и другое предложение – ввести единый штраф за превышение от 10 до 40 км/ч.

В марте глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников также обратил особое внимание на проблему превышения скоростного режима. При этом глава ведомства напомнил, что превышение скорости на один километр в час увеличивает риск смертельного исхода ДТП на 3%, а превышение скорости на 20 км/ч увеличивает риск летального исхода на 60%.

Но если повышение штрафов для водителей можно назвать методом «кнута», то социальная реклама и воспитание ответственного отношения к движению на дорогах являются тем самым «пряником», который обществу и обойдется дешевле и в перспективе позволит свести к минимуму ущерб от ДТП.

Кампания «Однозначно» преследует те же цели, только не путем изменения законов, а воздействуя на сознание участников дорожного движения: водителей, пассажиров, пешеходов. Целевой аудиторией социальной рекламы станут все возрастные категории: от воспитанников детских садов и школьников до студентов, учащихся автошкол, начинающих и опытных водителей. Кроме того, в рамках кампании выпущена серия видеороликов с участием известных артистов и спортсменов, призывающих водителей не нарушать требования знаков дорожного движения.

Согласно исследованию, проведенному инициаторами кампании, более половины опрошенных водителей сознательно превышают установленное ограничение скорости на 20 км/ч в черте города. Вне населенных пунктов доля таких водителей превышает 70%. Иными словами, на загородных трассах абсолютное большинство водителей не считает превышение скорости на 19 км/ч нарушением, а это ставит под сомнение работу проектировщиков дорог, которые определяют безопасный скоростной режим на каждом участке трасс. Выходит, тратятся огромные средства на обустройство инфраструктуры дорог, а отдача в плане безопасности невысока по причине недисциплинированности водителей, их непонимания важности соблюдения скоростного режима.

Обеспечение безопасности дорожного движения – задача всегда длительная, затратная, но, как показала практика, выполнимая. Одна из главных целей всех принятых федеральных и национальных проектов – снизить к 2024 году число погибших в ДТП более чем в 3 раза: примерно с 12,5 до 4 на 100 тысяч населения (то есть с уровня Соединенных Штатов до уровня Германии), а в ближайшей перспективе добиться того, чтобы россияне вообще не гибли на дорогах.

КАК ПОСТУПАЕМ

Кампания «Однозначно» будет проводиться в 15 регионах, которые распределены по всем федеральным округам. Задействованы будут Московская, Калужская, Курская и Воронежская области в ЦФО, Ленинградская область из СЗФО, Нижегородская область и Башкирия из ПФО, Ростовская область и Кубань из ЮФО, Ставрополье и Дагестан из СКФО, Свердловская и Челябинская области из УрФО, Тыва из СибФО и Забайкальский край, который недавно был передан Дальневосточному округу.

Эти регионы были отобраны неслучайно. В 2018 году лидером по числу погибших в ДТП стал Краснодарский край, там жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 1053 человека. Затем идут Московская область (938 человек), Ростовская область (554 человека) и Башкирия (550 человек). Дагестан, Тыва и Московская область входят в десятку регионов, лидирующих по показателям смертности на тысячу ДТП: 261, 209 и 168 соответственно.

На пресс-конференции, посвященной старту кампании «Однозначно», Олег Понарьин заверил, что она не преследует цель подготовить водителей к возможному снижению ненаказуемого порога скорости.

«В деле безопасности наша задача, скорее, изменить психологию водителя. Соблюдать правила не потому, что за них наказывают, а потому, что они несут за собой личную безопасность и безопасность соседей по движению», – пояснил Олег Понарьин.

Более того, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России призвал граждан самих участвовать в организации дорожного движения. «Каждый гражданин должен иметь право участвовать в обсуждении проектов и реагировать на те недостатки в организации дорожного движения, которые он видит. Такие возможности есть», – заверил замглавы российской Госавтоинспекции.

Материалы подготовлены по заказу ГУОБДД МВД России при поддержке эксперт- ного центра «Движение без опасности» в ходе реализации социальной кампании «Однозначно» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленной на обеспечение безопасности всех категорий участников дорожного движения.