«Черкизово» покупает фабрику у «Приосколья»

Структура агрохолдинга «Черкизово» ООО «Агропромышленный комплекс “Михайловский”» подала в антимонопольную службу ходатайство о приобретении голосующих акций белгородского ЗАО «Ровеньский бройлер», следует из данных ФАС. ЗАО «Ровеньский бройлер» входит в холдинг «Приосколье», выпускает инкубационное яйцо в Белгородской области объемом 70 млн яиц в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Ровеньский бройлер» зарегистрировано в августе 2007 года. По итогам 2017 года выручка составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 385,2 млн руб.

О том, как «Черкизово» работает на выкупленных активах «Белой птицы», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В Курске останавливают бойню».

Ирина Лобанова