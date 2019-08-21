В Ростовской области транспортный налог перейдет муниципалитетам

Транспортные налоги в Ростовской области будут поступать в муниципальные бюджеты вместо регионального. Губернатор Василий Голубев поручил финансовым структурам правительства региона подготовить документы по переводу налога, сообщает его пресс-служба.

По данным министерства транспорта Ростовской области, по транспортному налогу сложилась большая недоимка — на 1 января она составляла почти 2 млрд руб. Больше всего должен Ростов — около 624 млн руб. Также в число крупных должников вошли Таганрог и Шахты.

«Передача транспортного налога муниципалитетам будет способствовать более активной позиции территорий по его взыскиваемости. Конечно, это и серьезный стимул для привлечения средств на развитие и обновление муниципальной дорожной сети»,— прокомментировал решение господин Голубев, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина