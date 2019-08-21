Коллектив Теодора Курентзиса заявил о намерении проводить в Перми Дягилевский фестиваль

Коллектив musicAeterna бывшего худрука Пермского театра оперы и балеты Теодора Курентзиса сегодня разъяснил позицию относительно Дягилевского фестиваля.

Сегодня ряд СМИ сообщило, что Дягилевский фестиваль с 2021 года будет проводится в Париже, а не в Перми. Сообщения появились после того, как musicAeterna сегодня в рассылке подписчикам озвучила планы на ближайшие полгода. В сообщении, том числе, шла речь о сотрудничестве оркестра и хора с парижским театром Шатле (Thtre du Chtelet), с которым в начале года была достигнута договоренность о реализации ряда совместных проектов, в частности, проведении серии концертов и фестиваля, носящего имя Сергея Дягилева. Об этом команда маэстро Курентзиса уже сообщала в мае этого года на пресс-конференции, посвященной открытию Международного Дягилевского фестиваля в Перми.

Сообщения в СМИ musicAeterna назвал некорректными. «Фестиваль, который будет проводиться с 2021 года в парижском театре Шатле – это самостоятельный проект, не являющийся альтернативой или заменой пермскому фестивалю. Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, в Париже, а именно в театре Шатле, начинались его знаменитые «Русские сезоны» - заявлено в сообщении.

Планируется, что художественным руководителем обоих фестивалей будет Теодор Курентзис. При этом программы и формат их будут различными. В то же время, некоторые проекты и участники могут быть представлены на обеих площадках, что позволит представить русскую культуру в Европе, а европейское искусство в России и перекинуть мост из Перми в Париж.

Фестивали будут проводиться в разное время: в Перми летом, в Париже зимой. Следующий Дягилевский фестиваль в Перми планируется провести с 18 по 28 июня. Его программа практически сформирована и будет озвучена в ближайшее время. Первый фестиваль в Париже состоится в феврале 2021 года.

В настоящее время musicAeterna завершает переговоры с краевым Минкультом, касающиеся организационных вопросов проведения Дягилевского фестиваля в Перми. В том числе, как и сообщалось ранее, речь идет о возможности организации штаба фестиваля в ДК им. Солдатова и выделении оргкомитета фестиваля в отдельную структуру, деятельность которой регулировалась бы непосредственно министерством. Также обсуждаются финансовые условия проведения фестиваля.

Таким образом, бренд «Дягилевский фестиваль» не переносится в Париж, говорится в заявлении.