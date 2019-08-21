Подъемный кран упал на припаркованные машины на 2-м Муринском проспекте

Днем в среду, 21 августа, с крыши жилого дома №14 по 2-му Муринскому проспекту упал подъемный кран. В зоне повреждения оказались две припаркованные рядом со зданием машины, сообщает городской информационный портал «Мегаполис».

По данным «Фонтанки.ру», данный дом обслуживается управляющей компанией ЖСК №518. Как пояснили коммунальщики, никаких работ на кровле здания не ведется. Каким образом там мог оказаться кран, в УК объяснить не смогли.

О пострадавших в результате инцидента людях не сообщается.