Мэрия Краснодара выдала АО «Экспо-Центр» разрешение на организацию Сенного рынка

Администрация кубанской столицы выдала разрешение акционерному обществу «Экспо-Центр» на право организации универсального розничного рынка по улице Рашпилевской, 137. Разрешение выдано сроком на пять лет. Соответствующее постановление за подписью и. о. Главы Краснодара Виталия Косенко опубликовано на официальном сайте мэрии. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 21 августа.

На сегодняшний день по указанному адресу (в квартале улиц Рашпилевской, Буденного, Октябрьской и Длинной) располагается павильон Сенного рынка.

Также на сайте горадминистрации за подписью господина Косенко опубликовано постановление о предоставлении ООО «Юг-Чемпион» права на проведение сезонной розничной ярмарки в поселке Березовый по улице Витаминкомбинат.

Василий Хитрых