В Оренбуржье в 2019 году более 35 млрд рублей направлено на образование

Объем выделенных средств на образование в текущем году в Оренбургской области составил более 35 млрд руб. Это почти 30,2% расходов консолидированного бюджета. Об этом сообщает правительство Оренбургской области со ссылкой на и.о. министра образования Алексея Пахомова.

«На капитальные ремонтные работы из бюджета области выделено более 469 млн руб. В программу включены 22 общеобразовательные организации в 17 муниципалитетах», – говорится в сообщении.

Также на эти же цели в рамках дотаций было направлено еще 261 млн руб. В общей сложности на капитальные ремонты 29 школ в регионе было выделено свыше 730 млн руб. Это примерно в пять раз больше объемов финансирования на эти цели в минувшем году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование».

Георгий Портнов