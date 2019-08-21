В Самарской области выставлено на торги здание сельской школы

В селе Старый Шунгут Исаклинского района Самарской области выстановлено на торги здание малокомплектной школы. Решение о продаже объекта было принято постановлением районной администрации № 646 от 16 августа 2019 года.

Здание образовательного центра предлагают купить за 50 млн руб. В состав комплекса также входит котельная и гараж.

Образовательное учреждение было открыто в 2005 году. Школа проработала несколько лет, после чего была закрыта из-за малочисленности села. Согласно Всероссийской переписи населения-2010, в Старом Шунгуте проживает 239 человек. Образовательно-культурный центр представлял собой малокомплектную школу-сад на 60 школьных и 30 дошкольных мест. После закрытия объект содержался за счет бюджетных средств.

Евгений Чернов