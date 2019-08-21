В Прикамье пересчитают размеры выплаты многодетным семьям

В Пермском крае изменят порядок выплат пособий многодетным семьям. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, средства начнут перечислять тем семьям, в которых доход на одного человека не больше двух прожиточных минимумов.

В текущем году выплаты на третьего и последующего ребенка получили только треть многодетных семей, хотя деньги были заложены в бюджетах в полном объеме. «Основная причина – несоответствие уровня дохода: семьи не проходят порог, необходимый для получения пособия», - заявил глава краевого минсоцразвития Павел Фокин. Сейчас этот показатель установлен в размере одного прожиточного минимума на одного члена семьи. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, новый норматив в размере двух прожиточных минимумов вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Максим Решетников поручил краевым чиновникам пересчитать порог выплат для всех семей, которые подпадают под новую норму, и своевременно проинформировать их о новшествах. «Я считаю, что ждать не надо, - заявил глава региона, - давайте установим порог в два прожиточных минимума уже сейчас, не дожидаясь, пока молодые родители придут с пакетами бумаг. Думаю, будет справедливо, если нововведения мы применим с 1 января 2019 года. Необходимо пересчитать все выплаты с начала этого года – разумеется, с момента рождения ребенка».