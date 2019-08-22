Киновыходные в стиле фильма «Перед рассветом»: Вена

Новая рубрика «Коммерсантъ Стиль» называется «Киновыходные». Большинство из нас в качестве быстрой перезагрузки обожают провести уикенд в другом городе: слетать на оперу, открытие выставки, полежать в термах, побродить по старинным улочкам. Изъезженных туристических путеводителей полно, мы же рассказываем, с одной стороны, о маршруте, связанном с любимым кино, а с другой — предлагаем посмотреть сам фильм. В качестве «дебютанта» — «Перед рассветом» (Before Sunrise) с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи в главных ролях. Он вышел на экраны в 1995 году и сразу приобрел поклонников во всем мире. Декорациями к этой удивительной истории любви американца Джесси и француженки Селин становится Вена, где всего за сутки герои проживают, кажется, целую жизнь. «Коммерсантъ Стиль» выбрал знаковые места в Вене, посещение которых позволит провести выходные в атмосфере культового фильма.



Музыкальный магазин Alt & Neu

Атмосферный магазинчик виниловых пластинок, где главные герои слушают Кэт Блум и украдкой смотрят друг на друга, находится в центральной части Вены. С момента съемок магазин ничуть не изменился: та же вывеска, исключительный порядок и даже та самая комната для прослушивания. Alt und Neu принадлежит семье Теухтлер и работает уже более 60 лет. Магазин — настоящая находка для меломанов: здесь можно найти и старые джазовые записи, и современный поп, и неувядающую классику. Кроме того, здесь довольно демократичные цены: от €5 за пластинку, а туристы отмечают вежливый и компетентный персонал. Стоит, однако, внимательно отнестись к режиму работы магазина: он открыт во второй половине дня в будни, в первой половине дня в субботу, а в воскресенье закрыт на заслуженный выходной, как и многие места в Вене. Европа!

Где: Windmhlgasse 10, 1060 Wien

Время работы: понедельник—пятница — с 13:00 до 18:00, суббота — с 10:00 до 13:00, каждую первую субботу месяца — с 10:00 до 17:00.





Кладбище безымянных (Friedhof der Namenlosen)

Селин ведет Джесси на кладбище Безымянных, где когда-то побывала подростком, герои говорят о жизни и смерти. Из всех точек киномаршрута эта — самая отдаленная: она находится на окраине Вены в промзоне. По этой причине посетителей здесь мало и по территории можно побродить практически в одиночестве. На кладбище безымянных похоронены люди, тела которых были выброшены волнами на берег Дуная в период с 1840 по 1940 год. Имена и обстоятельства смерти большинства из них остаются неизвестными. До 1900 года здесь было похоронено 478 неизвестных тел. В последующие годы кладбище было затоплено, на его месте появилось новое, на территории которого 104 могилы. В 1940 году на Дунае построили дамбу, и река перестала выбрасывать тела близ кладбища. Место очаровывает ускользающей красотой, тишиной и уединением вдали от городского шума. Мрачная романтика кладбища погружает в атмосферу готического романа.

Где: Mannswrtherstrae 37, 2320 Schwechat / Mannswrth

Время работы: понедельник—суббота — с 9:00 до 21:00, воскресенье — выходной.





Парк Prater

С наступлением вечера герои отправляются в парк развлечений Prater. Это старейший парк в Европе: первые аттракционы стали появляться здесь уже в XVII веке. Сейчас Prater — это современный развлекательный комплекс, на его территории более 250 аттракционов. Здесь находится самая большая в мире цепочная карусель «Пратертурм», закрытые американские горки, катапульта, водные аттракционы, Музей мадам Тюссо, планетарий. Центральная точка притяжения в парке — колесо обозрения Riesenrad, визитная карточка Вены и место первого поцелуя героев «Перед рассветом». Колесо построено в 1897 году и является самым старым в мире. Его высота — 64,75 м, 15 просторных кабинок похожи на вагончики, несколько из них — категории VIP. Колесо движется неторопливо, позволяет полюбоваться видами Вены, а с верхней точки открывается великолепная панорама города.

Где: Prater 7/3, A-1020 Vienna

Время работы: ежедневно с 10:00 до 0:00 с 15 марта по 31 октября.





Kleines Caf

В этом скромном кафе молодые люди встречают гадалку: Селин она предсказывает величие, а на руку Джесси даже не смотрит, лишь усмехается: «Он обязательно научится». Аутентичное Kleines Cafe находится в центре Вены у собора Святого Стефана, но спрятано от толп туристов в уютном дворике. Заведение оправдывает свое название (нем. «маленькое кафе»): здесь всего несколько столиков внутри и снаружи, и все они почти всегда заняты, поэтому о резерве стоит позаботиться заранее. Камерность заведения придает ему особый антураж, а посетители не устают нахваливать отменный кофе.

Где: Franziskannerplatz, 3

Время работы: понедельник—суббота — с 10:00 до 2:00, воскресенье — с 13:00 до 2:00





Церковь Мария ам Гештаде

В фильме Мария ам Гештаде показана безлюдным местом средоточия тишины и покоя, хранилищем человеческих тайн. Таковой она является и сегодня. Эта небольшая готическая церковь — одно из старейших зданий Вены. Она возведена в XI веке на бывшем рукаве Дуная, этим объясняется и название (нем. «Мария на берегу»). В отличие от венских соборов, Мария ам Гештаде со стороны выглядит скорее уютно, нежели величественно. Вероятно, это связано с тем, что находится она не на площади, а в паутине узких улочек между зданиями жилого квартала. Тем не менее ажурная колокольня церкви видна и узнаваема из любой точки Вены. На фоне других архитектурных гигантов Вены Мария ам Гештаде высится словно сокровище, доступное избранным.

Где: Salvatorgasse 12, 1010 Wien.





Кафе Sperl

Здесь Селин и Джесси имитируют телефонные разговоры со своими друзьями, во время которых рассказывают друг о друге. Кстати, идею для этой сцены режиссеру предложила Жюли Дельпи, вспомнив, как играла в такую игру с подругой. Sperl — настоящая историческая кофейня, основанная в 1880 году. Здесь сохранился интерьер конца XIX века, бильярдные столы и стол со свежей прессой. Место крайне популярно и среди горожан, и среди туристов, поэтому не исключены очереди. Тем не менее сюда стоит заглянуть за отличным кофе, классическим штруделем и тортом «Захер» — правда, к концу дня последних может попросту не остаться. А по субботам в дневное время в Sperl можно послушать живую фортепианную музыку.

Где: Gumpendorfer Strasse 11, 1060 Wien

Время работы: понедельник—суббота, с 7:00 до 22:00, воскресенье и праздники — с 10:00 до 20:00, закрыто по воскресеньям в июле и августе.





Балкон галереи Альбертина

Герои фильма сидят на каменных перилах, откуда открывается восхитительный вид на огни Вены и здание Оперы. Галерея расположилась в самом сердце города, во дворце герцога Альберта Саксонского-Тешенского, в честь которого и получила название. Это самый посещаемый австрийский музей с уникальным собранием живописи и графики. Жемчужина музея — коллекция мастеров эпохи Возрождения: Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Брейгеля, Климта и Дюрера. Большие экспозиции музея посвящены импрессионистам и русским авангардистам. На выставки сюда стоит ездить каждый сезон.

Балкон Альбертины — невероятно романтичное место. Удивительно, но по вечерам здесь почти не бывает туристов. Кажется, это идеальное место для свиданий.

Где: Albertinaplatz 1 A-1010 Wien

Время работы: круглосуточно.





Памятник Альбрехту

Конный монумент эрцгерцога Альбрехта находится на террасе Альбертины, но не попадает в кадры вечерней прогулки героев. Селин и Джесси возвращаются к памятнику на следующий день. У его подножия герои встречают утро перед разлукой, считают часы до расставания. Эрцгерцог Альбрехт — фельдмаршал и главнокомандующий австрийскими войсками, крупнейший землевладелец Австрии. На ступеньках монумента можно посидеть и сегодня — правда, лучше выбрать для этого теплый солнечный день: ночью и ранним утром камень довольно холодный. А потом, чтобы согреться, съесть лучший в мире хот-дог в историческом киоске внизу.

Дарья Черткова